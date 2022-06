¿Qué tiene que pasar para que Luis Suárez llegue a River?

Sobre las altas, el entrenador Marcelo Gallardo se volvió a referir al sueño de incorporar al atacante uruguayo Luis Suárez: "Como es un futbolista de elite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar", manifestó el "Muñeco" en la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Lanús.

Y agregó: "Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, de su recuperación. Van de la mano, estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a uno que se está recuperando".

No obstante, Gallardo añadió: "Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando".

Lo cierto es que Ajax desestimó el regreso del uruguayo a sus filas y que Barcelona sigue esperando por la situación contractual de Robert Lewandowski, su prioridad, con Bayern Munich. Si el delantero polaco logra destrabar su situación, la institución catalana se bajará de las negociaciones por Luis Suárez y quedará el camino allanado para la llegada del excompañero de Messi.

Por otro lado, Gallardo confirmó que se complicó el arribo del colombiano Miguel Borja: "Lo de Borja se trabó un poquito, pero esperamos que en los próximos días se pueda destrabar y pueda llegar. En eso los dirigentes están trabajando muy bien".

En cuanto a Rodrigo Aliendro, finalmente Colón "liberó" al volante, que va a firmar contrato por tres años y el "Millonario", a cambio, le comprará al "Sabalero" la otra mitad del pase de Alex Vigo.

"Se llegó a un acuerdo con la gente de Colón y si todo va bien se sumará el lunes, está bueno que puedan venir a sumar. Todo jugador que juega bien al fútbol nos puede ofrecer variantes, Aliendo está teniendo una buena actualidad, puede ajustarse a nuestro funcionamiento y estoy muy contento con su llegada", detalló Gallardo.

Por último, Enzo Fernández habló de su salida a Benfica, que comprará su ficha en 10 millones de euros, más un importe variable de ocho de la misma moneda.

"Fue una semana especial, traté de disfrutarla. Creo que me voy en diciembre, así que me quedaré a jugar la Copa Libertadores y voy a disfrutar estos meses en River al máximo", expresó el mediocampista.