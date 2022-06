Desleal: rugbier lesiona a propósito a rival y la jugada se hace viral

Sin embargo, una vez que se pasó el balón y la atención se fue con el progreso del ataque, Sánchez tomó el pie izquierdo de Marsano y se lo dobló fuertemente, lo que fue advertido por los jugadores de la visita y ocasionó un tumulto.

jugador de los matreros lesiona a proposito a rival.mp4

Marsano no pudo continuar en el partido y los árbitros no sancionaron a Sánchez por no haber visto lo ocurrido: "No observamos ninguna situación rara. Después veremos si surge algo en la investigación. Hablen con sus jugadores para seguir comportándose como lo hicieron en el primer tiempo, hablen con sus equipos", le dijo a los capitanes el juez el encuentro, que terminó 38 a 36 a favor de la visita.

Se espera una sanción dura y ejemplar para Sánchez luego de haber agredido y lesionado adrede a su rival.