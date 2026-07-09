Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 9 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina consiguió una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar 3-2 a Egipto en Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni llegó a estar dos goles abajo, pero reaccionó en el tramo final del encuentro y dio vuelta un partido que parecía perdido para seguir en carrera por el bicampeonato.
El goleador de Marruecos se perderá el partido de los cuartos de final ante Francia
El delantero marroquí Ismael Saibari no llegará en condiciones al partido de cuartos de final y el entrenador Mohamed Ouahbi espera recuperarlo si el equipo avanza.
El delantero Ismael Saibari se perderá este jueves el partido entre Marruecos y Francia, por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputará desde las 17, hora argentina, en Boston, debido a una lesión muscular.
El entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, confirmó la baja del atacante en la previa del encuentro y explicó que el futbolista todavía no está en condiciones de volver a jugar tras haberse lesionado en el partido anterior.