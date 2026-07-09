Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 9 de julio en el Mundial 2026

El goleador de Marruecos se perderá el partido de los cuartos de final ante Francia

El delantero marroquí Ismael Saibari no llegará en condiciones al partido de cuartos de final y el entrenador Mohamed Ouahbi espera recuperarlo si el equipo avanza.

El delantero Ismael Saibari se perderá este jueves el partido entre Marruecos y Francia, por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputará desde las 17, hora argentina, en Boston, debido a una lesión muscular.

El entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, confirmó la baja del atacante en la previa del encuentro y explicó que el futbolista todavía no está en condiciones de volver a jugar tras haberse lesionado en el partido anterior.

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