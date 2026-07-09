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9 de julio 2026 - 10:45

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 9 de julio en el Mundial 2026

La Albiceleste se entrena en Kansas City después de la victoria ante Egipto.&nbsp;

La Albiceleste se entrena en Kansas City después de la victoria ante Egipto. 

Por @Argentina

La Albiceleste protagonizó una remontada histórica, venció 3-2 a Egipto y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza.

La Selección argentina consiguió una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar 3-2 a Egipto en Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni llegó a estar dos goles abajo, pero reaccionó en el tramo final del encuentro y dio vuelta un partido que parecía perdido para seguir en carrera por el bicampeonato.

Cristian Romero descontó de cabeza, Lionel Messi marcó el empate tras haber fallado un penal en la primera parte y, ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández selló la remontada con el 3-2 definitivo. La victoria desató el festejo de la Albiceleste, que volvió a mostrar carácter en un momento límite del torneo.

Con el pase asegurado, Argentina se prepara para su nuevo rival que será Suiza. Suiza viene de dejar en el camino a Colombia al imponerse 4-3 en la definición por penales luego de igualar sin goles durante los 120 minutos. El cruce por los cuartos de final se disputará el sábado 11 de julio en Kansas City.

El goleador de Marruecos se perderá el partido de los cuartos de final ante Francia

El delantero marroquí Ismael Saibari no llegará en condiciones al partido de cuartos de final y el entrenador Mohamed Ouahbi espera recuperarlo si el equipo avanza.

El delantero Ismael Saibari se perderá este jueves el partido entre Marruecos y Francia, por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputará desde las 17, hora argentina, en Boston, debido a una lesión muscular.

El entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, confirmó la baja del atacante en la previa del encuentro y explicó que el futbolista todavía no está en condiciones de volver a jugar tras haberse lesionado en el partido anterior.

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Las dudas de Lionel Scaloni en la formación de Argentina para enfrentar a Suiza

El equipo argentino jugará los cuartos de final este sábado por la noche ante el duro conjunto europeo con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

A dos días del encuentro en el que definirá si puede alcanzar la semifinal del Mundial 2026, un Rubicón que frenó a la Selección argentina durante una gran cantidad de años, Lionel Scaloni comienza a definir al equipo que elegirá como titular para los cuartos de final, ante Suiza.

El entrenador presenció el entrenamiento posterior al exigente duelo ante Egipto, en el que únicamente hicieron trabajos de campo los suplentes y los titulares que fueron reemplazados durante el encuentro, y se encuentra en horas en las que deberá decidir qué cambios hacer, en caso de considerarlos necesarios.

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La FIFA rechazó el pedido de Francia para revocar la amarilla de Michal Olise

Si le ganan a Marruecos y el jugador recibe otra tarjeta, se perdería una hipotética semifinal del Mundial 2026. La solicitud surgió después del escandalo del estadounidense Folarin Balogun.

Michael Olise, la figura del Bayern Múnich y de la Selección de Francia en el Mundial 2026.

Michael Olise, la figura del Bayern Múnich y de la Selección de Francia en el Mundial 2026.

La FIFA rechazó este miércoles el pedido de la Federación Francesa de Fútbol para revocar la tarjeta amarilla que recibió Michael Olise en los octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay y el delantero llegará condicionado al partido contra Marruecos.

“No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él”, confirmó el entrenador Didier Deschamps en la conferencia de prensa previa a los cuartos de final.

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Francia y Marruecos abren los cuartos de final del Mundial 2026: horario, TV y formaciones

Los galos llegan como líderes del ranking FIFA, mientras que el conjunto africano buscará dar otro golpe y seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Francia y Marruecos protagonizarán este sábado uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Los galos llegan como favoritos tras recuperar el liderazgo del ranking FIFA y eliminar a Paraguay, mientras que el seleccionado africano intentará prolongar su gran campaña y meterse por primera vez entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.

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Xhaka, capitán de Suiza, se rindió ante Messi pero afirmó que intentarán "hacerle la vida imposible"

El jugador del Sunderland es uno de los sobrevivientes al cruce de octavos de final contra Argentina en Brasil 2014 y en la previa de un nuevo encuentro analizó a su rival, la selección campeona del mundo.

Granit Xhaka es uno de los dos futbolistas suizos en marcar en tres Copas del Mundo diferentes.

Granit Xhaka es uno de los dos futbolistas suizos en marcar en tres Copas del Mundo diferentes.

El capitán de Suiza, Granit Xhaka luego de la clasificación de su selección a los cuartos de final del Mundial 2026 en donde será rival de Argentina analizó al rival y afirmó que le harán “la vida imposible” a Lionel Messi y los dirigidos por Lionel Scaloni.

“No sé si podremos detenerlo durante 90 minutos, o incluso 120 minutos. Para mí, y para nosotros, que jugamos en la era de Messi, es un privilegio”, declaró el jugador del Sunderland y agregó que el rosarino es “uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol”.

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Leandro Paredes sobre Messi tras la remontada ante Egipto: "Jugamos para que el último partido de Leo nunca llegue"

El capitán de Boca, protagonista de un cruce clave en el partido para frenar un posible gol de los africanos, afirmó que supieron mantener la paciencia a pesar de la derrota parcial.

"Mato y muero por estos colores", Leandro Paredes en Instagram.

Luego de la victoria agónica 3-2 de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026, entre las lágrimas de Lionel Messi y los festejos de los hinchas, Leandro Paredes afirmó que el equipo juega para que el último partido del capitán argentino no llegue.

“Nosotros jugamos para que el último partido de Leo nunca llegue”, declaró en zona mixta el mediocampista de Boca y reflexionó que Messi es un “plus para seguir compitiendo”.

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Alivio para Lionel Scaloni: Cristian Romero solo sufrió un calambre y estará disponible ante Suiza

Luego de salir reemplazado por Nicolás Otamendi en el partido contra Egipto, el central vuelve a estar disponible para ser titular. Según trascendió, sólo fue una contracción muscular.

El Cuti Romero será titular el sábado a las 22 horas ante Suiza.

El Cuti Romero será titular el sábado a las 22 horas ante Suiza.

Lionel Scaloni y el seleccionado argentino ya tienen puesto los ojos en el partido por los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza, el sábado a las 22 horas. En las últimas horas se puso en duda la titularidad de Cristian Romero, pero finalmente se conoció que el central solo sufrió un calambre en su pierna derecha, la cual lo tiene a mal traer desde la previa del certamen, y estaría presente desde el arranque una vez más.

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Kansas espera una marea argentina: se disparan las búsquedas y suman vuelos para viajar a EEUU

Miles de argentinos buscan llegar a Kansas para acompañar a la Selección frente a Suiza. Aerolíneas Argentinas reforzó su operación a Miami.

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