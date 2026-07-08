Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 8 de julio en el Mundial 2026

12 años después, Argentina vuelve a enfrentar a Suiza con un solo sobreviviente de Brasil 2014

La Selección argentina volverá a enfrentarse con Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y reeditará uno de los cruces más recordados de la última década. Doce años después del triunfo por 1-0 en Brasil 2014, conseguido gracias al agónico gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario, solo Lionel Messi permanece en el plantel nacional y buscará conducir nuevamente a la Albiceleste entre los cuatro mejores del torneo.

El antecedente entre ambos seleccionados remite inmediatamente al 1 de julio de 2014, cuando el equipo dirigido por Alejandro Sabella eliminó a Suiza en los octavos de final del Mundial de Brasil. Después de un partido muy cerrado, Messi asistió a Ángel Di María, que marcó el único gol del encuentro a dos minutos del final del tiempo suplementario y desató el festejo argentino.

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