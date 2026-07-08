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8 de julio 2026 - 09:16

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 8 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina le ganó 3-2 a Egipto y se clasificó a cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina le ganó 3-2 a Egipto y se clasificó a cuartos de final del Mundial 2026.

Por @Argentina

La Albiceleste protagonizó una remontada histórica, venció 3-2 a Egipto y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza.

La Selección argentina consiguió una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar 3-2 a Egipto en Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni llegó a estar dos goles abajo, pero reaccionó en el tramo final del encuentro y dio vuelta un partido que parecía perdido para seguir en carrera por el bicampeonato.

Cristian Romero descontó de cabeza, Lionel Messi marcó el empate tras haber fallado un penal en la primera parte y, ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández selló la remontada con el 3-2 definitivo. La victoria desató el festejo de la Albiceleste, que volvió a mostrar carácter en un momento límite del torneo.

Con el pase asegurado, Argentina ya conoce a su próximo rival: será Suiza, que dejó en el camino a Colombia al imponerse 4-3 en la definición por penales luego de igualar sin goles durante los 120 minutos. El cruce por los cuartos de final se disputará el sábado 11 de julio en Kansas City.

12 años después, Argentina vuelve a enfrentar a Suiza con un solo sobreviviente de Brasil 2014

La Selección argentina volverá a enfrentarse con Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y reeditará uno de los cruces más recordados de la última década. Doce años después del triunfo por 1-0 en Brasil 2014, conseguido gracias al agónico gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario, solo Lionel Messi permanece en el plantel nacional y buscará conducir nuevamente a la Albiceleste entre los cuatro mejores del torneo.

El antecedente entre ambos seleccionados remite inmediatamente al 1 de julio de 2014, cuando el equipo dirigido por Alejandro Sabella eliminó a Suiza en los octavos de final del Mundial de Brasil. Después de un partido muy cerrado, Messi asistió a Ángel Di María, que marcó el único gol del encuentro a dos minutos del final del tiempo suplementario y desató el festejo argentino.

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La intimidad del festejo de la Selección tras la remontada ante Egipto: cantos, abrazos y un emotivo mensaje para Messi

La Selección Argentina vivió una noche inolvidable en Atlanta. Después de remontar un 2-0 y vencer 3-2 a Egipto con un agónico gol de Enzo Fernández, el plantel celebró con una explosión de emoción en el vestuario, donde los jugadores cantaron, se abrazaron y descargaron toda la tensión acumulada tras una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial 2026.

Las imágenes de la intimidad del festejo fueron compartidas por Nicolás Otamendi, quien ingresó en los minutos finales del encuentro y publicó un video en sus redes sociales. "A cuartos", escribió el defensor junto a una grabación en la que se observa a todo el plantel entonando el tradicional tema de cancha: "Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina... Porque los jugadores me van a demostrar... Que salen a ganar, quieren salir campeón...".

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Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial 2026: día y horario

La Selección Argentina logró un triunfo histórico y agónico por 3-2 ante Egipto y logró la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

De esta manera, la Albiceleste ya conoce a su próximo rival: enfrentará a Suiza, que eliminó a Colombia por penales tras empatar 0-0 y se impuso 4-3 en la definición desde los doce pasos.

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Angustias que son placeres

Por Diego "Chavo" Fucks

Enviado especial al Mundial.- Leo Messi llora como un chico en un rincón y todos van a abrazarlo, no solamente sus ad láteres Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. La imagen es, además de conmovedora, emblemática: Argentina ganó con angustia, otra vez. Desconozco si hay tipos de angustia, pero esta debe ser muy especial, debe provenir de alguna cepa que pertenece pura y exclusivamente a este mundo de camisetas celeste y blancas que están cómodos y fresquitos rodeados del aire acondicionado del Mercedes Benz Arena, de la bella ciudad de Atlanta.

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Argentina remontó un partido para el infarto, le ganó a Egipto sobre el final y está entre los mejores ocho del Mundial

En una ráfaga de diez minutos, la Selección argentina le dio vuelta un partido épico a Egipto y se impuso por 3-2. Los de Lionel Scaloni clasificaron a los cuartos de final del Mundial 2026 y ratificaron su rol de candidatos.

Egipto se había puesto en ventaja a través de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, pero la Albiceleste se despertó en el final y revirtieron la historia gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

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