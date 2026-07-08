El dólar blue anotó su primer retroceso semanal en más de dos meses, pero se sostuvo sobre los $1.500 + Agregar ámbito en









El billete informal terminó la semana corta con un leve retroceso y empardó la cotización del minorista en el Banco Nación.

El dólar blue retrocedió este miércoles en la city. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta este miércoles, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal terminó la semana corta con un ligero retroceso e igualó la cotización de venta del dólar minorista en el Banco Nación (BNA).

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En efecto, el tipo de cambio paralelo marcó su primer retroceso semanal en más de dos meses, y acumula una caída de 1,3% (-$20) en lo que va del año. En tanto, la brecha con el dólar mayorista se ubicó a 1,5%.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 8 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.488 para la venta.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

Valor del CCL hoy, miércoles 8 de julio El dólar CCL cerró a $1.582,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,3%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 8 de julio El dólar MEP cerró a $1.529,66 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 8 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.963. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 8 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.559,60, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 8 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s62.065,23, según Binance.