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8 de julio 2026 - 18:09

El dólar blue anotó su primer retroceso semanal en más de dos meses, pero se sostuvo sobre los $1.500

El billete informal terminó la semana corta con un leve retroceso y empardó la cotización del minorista en el Banco Nación.

El dólar blue retrocedió este miércoles en la city.

El dólar blue retrocedió este miércoles en la city.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta este miércoles, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal terminó la semana corta con un ligero retroceso e igualó la cotización de venta del dólar minorista en el Banco Nación (BNA).

En efecto, el tipo de cambio paralelo marcó su primer retroceso semanal en más de dos meses, y acumula una caída de 1,3% (-$20) en lo que va del año. En tanto, la brecha con el dólar mayorista se ubicó a 1,5%.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 8 de julio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.488 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 8 de julio

El dólar MEP cerró a $1.529,66 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 8 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 8 de julio

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Valor de Bitcoin hoy, miércoles 8 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s62.065,23, según Binance.

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