Nombran a una argentina como Economista jefe en el FMI Por Liliana Franco + Agregar ámbito en









Silvana Tenreyro fue designada como nueva consejera Económica y directora del Departamento de Investigación del FMI. Asumirá el 10 de agosto en reemplazo de Pierre-Olivier Gourinchas y encabezará una de las áreas clave del organismo en un contexto de creciente incertidumbre para la economía global.

Silvana Tenreyro asumirá en el FMI.

Silvana Tenreyro, quien nació en Argentina y se recibió de economista en la Universidad Nacional de Tucumán y luego obtuvo su doctorado y maestría en Economía en la Universidad de Harvard asumirá como nueva consejera Económica del organismo y directora del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, el 10 de agosto de este año. Reemplazará a Pierre-Olivier Gourinchas, quien recientemente regresó al ámbito académico.

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“Silvana es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales. En un momento de profunda transformación y creciente incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo, así como su labor de supervisión multilateral y asesoramiento en materia de políticas, se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestros miembros”, señaló Kristalina Georgieva, titular del FMI

Tenreyro actualmente es Profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics, donde forma parte del profesorado desde 2004. Su investigación ha sido ampliamente publicada en prestigiosas revistas y reconocida con distinciones internacionales, como el Premio Yrjö Jahnsson, el Premio Bernhard Harms y el Premio Birgit Grodal. Es miembro de la Academia Británica, la Sociedad Econométrica y la Real Sociedad Económica, y miembro honorario extranjera de la Asociación Económica Americana. También fue presidenta de la Asociación Económica Europea.

El comunicado del organismo señala también que Tenreyro cuenta con una amplia experiencia en políticas públicas y liderazgo. Fue miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra de 2017 a 2023. Anteriormente, trabajó como economista en el Banco de la Reserva Federal de Boston y fue miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio.

“Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Se la admira por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso a la vez que fomenta un debate riguroso”, añadió Georgieva.

“También es conocida por su habilidad para comunicar temas económicos complejos con claridad y precisión, y por promover un diálogo constructivo entre diversos públicos. Estas cualidades le serán de gran utilidad como una de las principales voces del Fondo en materia de perspectivas económicas mundiales y como líder del Departamento de Investigación”, concluye el comunicado oficial.