Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 8 de julio

El dólar mayorista volvió a la senda alcista este martes tras los anuncios del equipo económico. En paralelo, losbonos en dólares cerraron con mayoría de bajas en Wall Street en la previa del pago de cupones. El riesgo país bajó hasta los 405 puntos básicos, anotando un nuevo máximo en más de ocho años. Por su parte, el S&P Merval cayó 1,2%.
Dólar: qué espera la city para el segundo semestre tras el plan financiero de Luis Caputo
El Ministerio de Economía presentó un esquema para cubrir los vencimientos de deuda de 2026 y parte de 2027 con el objetivo de reforzar la confianza del mercado. En ese contexto, economistas esperan un tipo de cambio con mayor movimiento en la segunda parte del año.