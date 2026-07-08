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8 de julio 2026 - 09:12

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 8 de julio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista volvió a la senda alcista este martes tras los anuncios del equipo económico. En paralelo, losbonos en dólares cerraron con mayoría de bajas en Wall Street en la previa del pago de cupones. El riesgo país bajó hasta los 405 puntos básicos, anotando un nuevo máximo en más de ocho años. Por su parte, el S&P Merval cayó 1,2%.

El Gobierno anunció algunos detalles de su programa financiero 2026-2027, con el objetivo de llevar certidumbre a la city sobre los pagos de deuda en la previa de las elecciones del año próximo. La reacción inicial fue positiva y hay expectativa si en la rueda de hoy continúa el tono positivo. La city en general vio con buenos ojos el mensaje oficial, aunque persiste la prudencia de cara a las presiones cambiarias y financieras que pueda haber en el año electoral.

Este miércoles, el INDEC publicará el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) y los Indicadores de coyuntura de la actividad de la Construcción (ISAC) de mayo.

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El Ministerio de Economía presentó un esquema para cubrir los vencimientos de deuda de 2026 y parte de 2027 con el objetivo de reforzar la confianza del mercado. En ese contexto, economistas esperan un tipo de cambio con mayor movimiento en la segunda parte del año.

Por Juan Carlos Cáceres

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La mora de las familias alcanzó el 12,7% del sistema financiero y ya hay casi 6 millones de personas que dejaron de ser sujetos de crédito. En las entidades aseguran que el principal problema es la pérdida de poder adquisitivo y la suba de tasas, mientras que la deuda impaga de las pymes continúa en aumento.

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