Historial y mercado: las dos estadísticas que ponen a la Selección argentina por encima de Suiza

La Scaloneta llega como favorita al cruce con el equipo europeo. La diferencia de valor entre el plantel argentino y su rival de cuartos de la Copa del Mundo supera los u$s500 millones.

Argentina y Suiza se medirán este sábado para definifr a uno de los cuatro semifinalistas del Mundial 2026. El historial es favorable a la albiceleste.

Los seleccionados de Argentina y Suiza se medirán el sábado, desde las 22, en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) buscando el pase a las semifinales del Mundial 2026 . Mientras La Scaloneta superó en forma agónica y heroica a Egipto por 3 a 2, el equipo helvético tuvo que dejar en el camino a Colombia en la tanda de penales: 4-3, tras finalizar empatados sin goles en el tiempo reglamentario y en el suplementario.

El historial general marca una clara e indiscutible superioridad: Argentina está invicta frente a Suiza . Sobre un total de 7 partidos disputados entre Mundiales y amistosos, la Selección argentina cosecha 5 triunfos y 2 empates , con 15 goles a favor y apenas 3 en contra. Además, los dos antecedentes en Copas del Mundo terminaron con festejo argentino: en Inglaterra 1966 2-0 y en Brasil 2014 1-0.

También, Argentina afronta esta fase eliminatoria del Mundial 2026 con otra ventaja: la valorización de su plantel es dos veces y medio superior a la de la helvética.

Mientras la Scaloneta tiene un valor de u$s928,62millones, Suiza tiene una cotización de u$s370,75 millones. Esta diferencia se hace más notoria si se toma el valor de los cuatro jugadores argentinos con mayor valor de mercado.

Julián Álvarez encabeza el ranking de la Selección con una cotización de u$s 116,12 millones , el valor más alto de todo el plantel nacional. Lo sigue Enzo Fernández , mediocampista del Chelsea, tasado en u$s 104,51 millones . La lista continúa con Lautaro Martínez , delantero del Inter de Milán, cuya ficha se estima en u$s 98,70 millones. Nicolás Paz, una de las principales proyecciones del fútbol argentino en Europa, aparece cuarto con u$s 92,90 millones. Cierra la lista de los cinco más valiosos Alexis Mac Allister, del Liverpool, con una cotización de mercado de u$s 81,28 millones.

Sólo los cuatro primeros totalizan u$s 412.23 millones superando por poco más de u$s33 millones el valor total del plantel de Suiza.

Sin embargo, el seleccionado dirigido por Murat Yakin tiene una base experimentada, con un perfil muy europeo, ya que la gran mayoría de sus futbolistas juega fuera del país y varios compiten en ligas de primer nivel como la Bundesliga, la Premier League, la Serie A, LaLiga y la Ligue 1. Además cuenta con nombres como Granit Xhaka, Manuel Akanji, Gregor Kobel, Breel Embolo y Ricardo Rodríguez, pero también con jóvenes de alto valor como Johan Manzambi, el jugador más caro de la convocatoria.

Heroico, Fue el triunfo de Argentina ante Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial, donde deberá medirse ante Suiza, @X.com

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor total de la Selección de Suiza es de u$s 379.047millones. El plantel de 26 futbolistas tiene una edad promedio de 28,4 años y 24 jugadores que militan fuera del fútbol suizo.

Se trata de una cifra alta para un seleccionado que no siempre aparece entre los máximos candidatos, pero que desde hace años compite con mucha regularidad en torneos grandes.

El futbolista más valioso del plantel es Johan Manzambi, mediocampista de SC Freiburg, tasado en u$s57 millones. Detrás aparece Gregor Kobel, arquero de Borussia Dortmund, con u$s45,6 millones, y luego Dan Ndoye, extremo de Nottingham Forest, con u$s36,9 millones.

La cotización suiza está bastante repartida entre distintas líneas. A diferencia de otros seleccionados que dependen de una sola figura, Suiza tiene valores importantes en el arco, la defensa, el mediocampo y el ataque.

Los jugadores más valiosos de Suiza

Johan Manzambi — SC Freiburg — u$s57 millones

— SC Freiburg — Gregor Kobel — Borussia Dortmund — u$s45,6 millones

— Borussia Dortmund — Dan Ndoye — Nottingham Forest — u$s 36,9 millones

— Nottingham Forest — u$s Denis Zakaria — AS Monaco — u$s28,5 millones

— AS Monaco — Ardon Jashari — AC Milan — u$s28,5 millones

— AC Milan — Noah Okafor — Leeds United — u$s28,5 millones

— Leeds United — Manuel Akanji — Inter de Milán — u$s19,38 millones

— Inter de Milán — Breel Embolo — Stade Rennais — u$s17,1p0 millones

Suiza, una selección construida fuera de casa

Uno de los datos más claros del plantel suizo es que casi todos sus futbolistas juegan fuera del país: 24 de los 26 convocados militan en clubes extranjeros.

La Bundesliga tiene una presencia fuerte con jugadores como Gregor Kobel, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Aurèle Amenda, Miro Muheim, Fabian Rieder, Johan Manzambi y Cedric Itten. También hay nombres en ligas grandes como Manuel Akanji en Italia, Granit Xhaka y Dan Ndoye en Inglaterra, Denis Zakaria en Francia, Rubén Vargas en España, Remo Freuler en Italia y Ricardo Rodríguez en LaLiga.

Esa distribución explica parte del perfil competitivo de Suiza: un equipo con muchos futbolistas acostumbrados a partidos de alta exigencia en Europa.

En qué clubes juegan los arqueros de Suiza

Gregor Kobel — Borussia Dortmund

— Borussia Dortmund Yvon Mvogo — FC Lorient

— FC Lorient Marvin Keller — BSC Young Boys

El arco es una de las zonas fuertes del plantel. Gregor Kobel llega como uno de los nombres de mayor jerarquía de Suiza y también como el segundo futbolista más valioso de la convocatoria.

En qué clubes juegan los defensores de Suiza

Manuel Akanji — Inter de Milán

— Inter de Milán Nico Elvedi — Borussia Mönchengladbach

— Borussia Mönchengladbach Luca Jaquez — VfB Stuttgart

— VfB Stuttgart Aurèle Amenda — Eintracht Frankfurt

— Eintracht Frankfurt Eray Cömert — Valencia CF

— Valencia CF Miro Muheim — Hamburger SV

— Hamburger SV Ricardo Rodríguez — Real Betis

— Real Betis Silvan Widmer — Mainz 05

La defensa combina experiencia y renovación. Akanji es el nombre de mayor valor y peso internacional, mientras que Ricardo Rodríguez y Silvan Widmer aportan recorrido en la selección. También aparecen perfiles más jóvenes como Luca Jaquez y Aurèle Amenda, ambos tasados en 10 millones de euros.

En qué clubes juegan los mediocampistas de Suiza

Granit Xhaka — Sunderland

— Sunderland Denis Zakaria — AS Monaco

— AS Monaco Ardon Jashari — AC Milan

— AC Milan Johan Manzambi — SC Freiburg

— SC Freiburg Fabian Rieder — FC Augsburg

— FC Augsburg Djibril Sow — Sevilla

— Sevilla Michel Aebischer — Pisa

— Pisa Remo Freuler — Bologna

— Bologna Christian Fassnacht — BSC Young Boys

El mediocampo es el sector de mayor valor en Suiza: Transfermarkt lo tasa en U$S154.47 milloneSW. Allí están el capitán Granit Xhaka, la potencia de Denis Zakaria, la proyección de Ardon Jashari y el valor más alto de todo el plantel, Johan Manzambi.

En qué clubes juegan los delanteros de Suiza

Dan Ndoye — Nottingham Forest

— Nottingham Forest Noah Okafor — Leeds United

— Leeds United Rubén Vargas — Sevilla

— Sevilla Breel Embolo — Stade Rennais

— Stade Rennais Zeki Amdouni — Burnley

— Burnley Cedric Itten — Werder Bremen

El ataque suizo tiene velocidad, potencia y variantes. Dan Ndoye es el delantero más valioso del grupo ofensivo, mientras que Breel Embolo aporta experiencia y presencia física. También aparece Rubén Vargas, autor de uno de los goles en el triunfo ante Canadá durante la fase de grupos.

Suiza tuvo un inicio de Mundial en el cual desplegó un juego convincente, pero ante Colombia le castó y avanzó a cuartos de final en la definición por penales. @.com

Cómo llegó Suiza a cuartos de final

La selección suiza volvió a meterse entre los ocho mejores del torneo -instancia que había alcanzado por última vez en 1954- con un recorrido sólido desde el inicio de la Copa del Mundo. Integró el Grupo B junto a Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar, donde terminó como líder para avanzar directamente a la fase eliminatoria. En los 16avos de final venció con autoridad por 2-0 a Argelia gracias a una actuación convincente tanto en defensa como en ataque.

En los octavos protagonizó uno de los encuentros más cerrados del certamen. Igualó 0-0 frente a Colombia y consiguió el boleto a cuartos desde los doce pasos por 4-3. El arquero Gregor Kobel fue una de las grandes figuras de la noche al contener un remate en la tanda decisiva, mientras que Rubín Vargas convirtió el penal que selló la clasificación.

Cómo juega Suiza

No le resultará nada fácil afrontar los cuartos de final a la Argentina, porque la selección de Suiza llega con una identidad muy marcada: orden defensivo, pocos riesgos con la pelota y un funcionamiento que gira alrededor de Granit Xhaka.

Los helvéticos tienen un estilo muy marcado que sostienen desde la llegada de Yakin al seleccionado, que se dio en 2021.

Construcción en corto, con posesión y paciencia hasta hilvanar una serie de pases que le permitan llegar al arco rival. No se apuran y cuidan la pelota.

La principal fortaleza de Suiza está en su organización colectiva. Suele pararse con un 4-3-3 o un 4-2-3-1, aunque cuando pierde la pelota se transforma rápidamente en un bloque muy compacto, con muchos futbolistas por detrás de la línea del balón y pocos espacios entre líneas.

Sus puntos más fuertes son la defensa, con un gran arquero como Gregor Kobel; Manuel Akanji y Nico Elvedi, dos zagueros fuertes, físicos y de buen juego aéreo atrás; el inoxidable Ricardo Rodríguez por izquierda y Denis Zakaria por derecha. La experiencia de los centrales, tiempistas además, le permite mantener mucho orden táctico, algo por lo que se ha destacado Suiza a lo largo del torneo y es quizás la explicación de cómo anuló a los colombianos en octavos.

En el medio, otro punto fuerte: el inoxidable Granit Xhaka maneja el juego, secundado por Remo Freuler. Líneas juntas, que avanzan a la par y también lo hacen al retroceder al ritmo de estos dos futbolistas.

En ataque cuenta con extremos veloces y desequilibrantes como Ruben Vargas y Dan Ndoye, capaces de generar superioridad en el uno contra uno, mientras que Breel Embolo es la referencia ofensiva. El delantero se destaca por su potencia física, su capacidad para jugar de espaldas y su habilidad para aguantar la pelota mientras el equipo adelanta sus líneas.

La gran revelación del Mundial fue Johan Manzambi, autor de tres goles y dos asistencias, aunque una lesión en la rodilla lo dejó fuera del partido ante Colombia y genera incertidumbre para el duelo frente a Argentina.

Su ataque paciente le permite, además, no regalarse. Es muy extraño ver a la última línea mal parada en un contragolpe por ejemplo, cosa de la que Argentina sí se aprovechó ante una Egipto que arriesgaba mucho más.

Para la Selección será fundamental limitar la influencia de Xhaka, ya que prácticamente todas las jugadas ofensivas nacen desde su conducción. También deberá controlar el juego directo hacia Embolo y prestar especial atención a la pelota parada, una de las principales armas del conjunto europeo gracias al buen pie de sus ejecutantes y al poderío aéreo de sus defensores.

Del otro lado, Argentina puede encontrar ventajas cuando los laterales suizos se proyectan y dejan espacios a sus espaldas, además de aprovechar el desgaste físico que arrastra el equipo de Yakin tras haber disputado 120 minutos frente a Colombia.