Kansas espera una marea argentina: se disparan las búsquedas y suman vuelos para viajar a EEUU

Miles de argentinos buscan llegar a Kansas para acompañar a la Selección frente a Suiza. Aerolíneas Argentinas reforzó su operación a Miami.

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 volvió a disparar la demanda de viajes hacia Estados Unidos. Después de la victoria por 3 a 2 frente a Egipto, miles de hinchas comenzaron a organizar su viaje a Kansas para presenciar el duelo del sábado ante Suiza.

Ante el fuerte interés de los pasajeros, Aerolíneas Argentinas informó que ofrecerá seis vuelos entre Ezeiza y Miami entre hoy y el viernes 10 de julio. La compañía operará dos frecuencias diarias con aviones Airbus A330, con el objetivo de absorber parte de la demanda generada por el avance del seleccionado nacional.

En esta oportunidad, Miami vuelve a consolidarse como la principal puerta de entrada para los argentinos que viajan al Mundial. Desde allí, los hinchas pueden continuar hacia Kansas mediante vuelos domésticos operados por compañías como JetBlue, Southwest Airlines, Frontier, Allegiant, Avelo y Breeze.

En paralelo, las agencias de viajes comenzaron a ampliar su oferta. Por ejemplo, desde CVC Corp Argentina lanzaron nuevos paquetes especiales para asistir al encuentro en Kansas. Las propuestas incluyen entrada categoría 3, tres noches de alojamiento entre el 9 y el 12 de julio, traslados, asistencia al viajero y acompañamiento en destino. Los valores parten desde u$s5.398 por persona en base cuádruple y no incluyen el pasaje aéreo.

Otra opción, de la agencia Modo Vuela, incluye tres noches de alojamiento en un hotel tres estrellas, entrada categoría 3 y traslados y vuelos, por u$s10.900.

Fuerte demanda y tarifas altas

Quienes prefieran organizar el viaje por su cuenta también enfrentan tarifas elevadas debido a la alta demanda. Un vuelo directo hacia Kansas saliendo hoy 8 de julio y regreso el 12 de julio tiene precios desde u$s2.200.

Otra alternativa consiste en volar primero a Miami y luego sumar un tramo interno hacia Kansas. Para esas mismas fechas, esa combinación parte desde aproximadamente u$s2.170.

A estos valores hay que sumar el alojamiento, los traslados, las comidas y, por supuesto, la entrada para el partido. Las localidades oficiales comercializadas por FIFA cuestan u$s 2.200 para los tickets más económicos, mientras que las ubicaciones preferenciales alcanzan los u$s22.200. Si la entrada se consigue en la reventa los precios aumentan considerablemente.

Cambios de pasajes

Además de las nuevas reservas, las agencias detectan otro fenómeno: una fuerte cantidad de pedidos para modificar la fecha de regreso.

Muchos argentinos que habían viajado para seguir a la Selección en las instancias anteriores decidieron extender su estadía en Estados Unidos con la ilusión de acompañar al equipo en Kansas. Tras la victoria frente a Egipto, crecieron las solicitudes para reprogramar los vuelos de vuelta y permanecer algunos días más, a la espera del cruce frente a Suiza.