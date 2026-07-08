El Gobierno pagó unos u$s2.500 millones por los bonos Globales y las reservas quedaron debajo de los u$s49.000 millones

Las reservas brutas del BCRA cayeron u$s814 millones y finalizaron en u$s48.722 millones, luego de haber tocado el nivel más alto desde 2019 tras recibir desembolsos por organismos multilarales.

Tras el pago de unos u$s2.500 millones correspondientes a los bonos Globales, las reservas brutas del BCRA retrocedieron y quedaron nuevamente por debajo de los u$s49.000 millones, en una rueda marcada por el impacto de los vencimientos de deuda.

El Gobierno afrontó este miércoles 8 de julio un pago de alrededor de u$s2.500 millones por los bonos Globales y así, las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a quedar por debajo de los u$s49.000 millones . En concreto, el stock cayó u$s814 millones y cerró en u$s48.722 millones , luego de haber tocado en la rueda previa el nivel más alto desde septiembre de 2019.

La baja interrumpió el salto que habían mostrado las reservas un día antes, cuando alcanzaron los u$s49.536 millones y marcaron un nuevo máximo de la actual gestión. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron a Ámbito que el retroceso de este miércoles estuvo asociado al pago de vencimientos de deuda, en particular a los desembolsos vinculados a los bonos Globales.

Según esas fuentes, el Gobierno pagó alrededor de u$s2.500 millones por esos compromisos , en una semana marcada por los vencimientos de deuda soberana en dólares. De esta manera, la caída de reservas respondió principalmente a un movimiento financiero esperado, más que a una pérdida de divisas por intervención cambiaria.

El movimiento también estuvo acompañado por un efecto negativo de valuación. El oro cayó 1,4% y habría restado cerca de u$s50 millones al valor contable de las tenencias del Central. En cambio, las principales monedas de la canasta tuvieron variaciones positivas frente al dólar: el euro avanzó 0,16%, la libra subió 0,40%, el yuan se depreció 0,15% y el yen retrocedió 0,28%.

En paralelo, la autoridad monetaria volvió a cerrar con saldo comprador en el mercado oficial de cambios. En concreto, el BCRA adquirió u$s34 millones , en una rueda con un volumen operado de u$s582 millones, por lo que se quedó con el 6% del total negociado.

Con este resultado, el saldo comprador de julio ascendió a u$s362 millones, mientras que las compras de la semana llegaron a u$s140 millones. A su vez, las adquisiciones netas acumuladas en 2026 alcanzaron los u$s11.465 millones y el Central encadenó 124 ruedas consecutivas con saldo comprador..

Vencimientos de deuda y señales de cobertura

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que esta semana quedó atravesada por el pago de cupones de Globales y Bonares. Según la sociedad de bolsa, el Tesoro debía afrontar alrededor de u$s4.554 millones entre capital e intereses, de los cuales u$s2.707 millones correspondían a amortización y u$s1.847 millones a renta.

La firma remarcó que, por el feriado del 9 de julio y el feriado puente del viernes, los inversores recibirán los fondos el lunes 13 de julio. Por eso, el mercado también empezó a mirar hacia dónde podría redireccionarse esa liquidez, en un contexto en el que la reinversión dependerá del perfil de riesgo de cada cartera.

En paralelo, PPI sostuvo que volvieron a aparecer señales de oferta oficial de cobertura cambiaria al sector privado. Por un lado, la operatoria en instrumentos dólar linked se mantuvo elevada, con especial protagonismo de la D31L6, la letra más corta, con vencimiento el 31 de julio. Por otro lado, el interés abierto en futuros volvió a aumentar, después de la interrupción puntual de la rueda anterior.

Según PPI, desde el inicio de julio el interés abierto acumula una suba de u$s347 millones. En consecuencia, aun cuando el BCRA continúa comprando dólares en el mercado oficial, la dinámica de cobertura sigue siendo una variable clave para entender la estabilidad del tipo de cambio oficial.

Dólares: el MEP saltó y el canje se dio vuelta

En el frente cambiario, el dólar mayorista retrocedió 0,27% y cerró en $1.488 para la venta. Con este valor, la cotización quedó 19,89% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.814,21.

Entre los dólares financieros, el MEP subió 3,80% hasta $1.587,30, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,92% y cerró en $1.580,08. En tanto, el dólar blue aumentó 0,33% y terminó en $1.520. Así, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 2,15%.

A su vez, el canje se ubicó en terreno negativo, en -0,45%, después de haber cerrado en 2,39% en la rueda previa. El dato fue seguido de cerca por el mercado, ya que refleja cambios en el costo relativo de dolarización a través de los distintos instrumentos disponibles.

Futuros y tasas: la curva operó mayormente en baja

En futuros, la curva mostró mayoría de bajas. Julio retrocedió 0,27%, agosto cayó 0,16%, septiembre bajó 0,13% y octubre cedió 0,06%, mientras que diciembre avanzó 0,09%. En promedio, la variación general fue negativa en 0,08%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de julio quedó en 0,93% mensual, equivalente a 11,20% anualizado, mientras que la de agosto se ubicó en 1,44% mensual, o 17,26% anualizado.

En el mercado de pesos, la TAMAR se mantuvo en 21,94%, mientras que la BADLAR subió de 20,31% a 21%. En ese marco, la evolución de las tasas seguirá siendo relevante para medir el atractivo del carry trade frente a un dólar oficial que se mantiene contenido, pero con mayor demanda de cobertura en instrumentos financieros.

Programa financiero y presión sobre reservas

PPI también destacó que comenzaron a materializarse los primeros pasos del programa financiero 2026/27. En ese sentido, la firma vinculó el salto previo de las reservas con el posible desembolso inicial de préstamos garantizados por organismos multilaterales, en el marco del Decreto 478/2026, que autorizó al Ministerio de Economía a obtener hasta u$s5.000 millones de financiamiento externo con garantía de organismos internacionales.

La sociedad de bolsa detalló que Santander y BBVA otorgarán préstamos por hasta u$s2.000 millones, respaldados por una garantía del BIRF, mientras que Deutsche Bank participará con una línea de hasta u$s1.200 millones, con garantía parcial del BID por hasta u$s550 millones.

Así, la rueda dejó una señal mixta para el frente externo. Por un lado, el BCRA siguió comprando dólares y mantuvo una participación positiva en el mercado oficial. Pero, por otro lado, las reservas volvieron a caer por debajo de u$s49.000 millones por el pago de deuda, lo que puso nuevamente el foco sobre el calendario de vencimientos y la capacidad del Gobierno para sostener la mejora reciente del stock bruto.