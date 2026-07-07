Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 7 de julio en el Mundial 2026

Mundial 2026: los precios del estadio de Atlanta para ver Argentina contra Egipto por octavos de final

Hoy Argentina enfrentará a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El partido definirá un lugar en los cuartos, donde espera el ganador del duelo entre Suiza y Colombia.

El encuentro será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario con capacidad para más de 70.000 espectadores que se destaca por su techo retráctil y una pantalla circular de 360° considerada una de las más impactantes del mundo.

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