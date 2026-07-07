Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 7 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina afrontará este martes uno de los compromisos más importantes de su camino en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Egipto por los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 13 (hora argentina) en Atlanta y definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final del certamen.
Ovación y aplausos para el plantel argentino que ya realiza la entrada en calor en Atlanta
Los jugadores de la Selección Argentina salieron al campo de juego y comenzaron con los trabajos precompetitivos. El equipo ya se prepara para el encuentro mientras aguarda por el pitazo inicial.