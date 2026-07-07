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7 de julio 2026 - 12:24

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 7 de julio en el Mundial 2026

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La Selección argentina enfrenta a Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del certamen.

La Selección argentina afrontará este martes uno de los compromisos más importantes de su camino en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Egipto por los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 13 (hora argentina) en Atlanta y definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final del certamen.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de superar a Cabo Verde en un exigente partido que se resolvió en el tiempo suplementario. Para este nuevo desafío, el entrenador confirmó que realizará varias modificaciones en la formación titular, entre ellas el ingreso de Leandro Paredes al mediocampo, con el objetivo de darle mayor equilibrio al equipo.

El ganador de la llave se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Colombia y Suiza. El encuentro será arbitrado por el francés Francois Letexier.

Ovación y aplausos para el plantel argentino que ya realiza la entrada en calor en Atlanta

Los jugadores de la Selección Argentina salieron al campo de juego y comenzaron con los trabajos precompetitivos. El equipo ya se prepara para el encuentro mientras aguarda por el pitazo inicial.

El Dibu Martínez ya se mueve: el arquero argentino salió a calentar antes del partido

Emiliano Martínez fue uno de los primeros protagonistas en salir al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos. El arquero argentino comenzó la entrada en calor acompañado por sus compañeros y se prepara para un nuevo desafío bajo los tres palos.

Mundial 2026: los precios del estadio de Atlanta para ver Argentina contra Egipto por octavos de final

Hoy Argentina enfrentará a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El partido definirá un lugar en los cuartos, donde espera el ganador del duelo entre Suiza y Colombia.

El encuentro será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario con capacidad para más de 70.000 espectadores que se destaca por su techo retráctil y una pantalla circular de 360° considerada una de las más impactantes del mundo.

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Así formará Egipto para enfrentar a la Selección argentina

Egipto no erró en los penales y está en octavos de final.

Egipto no erró en los penales y está en octavos de final.

La selección africana formará de la siguiente manera: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marwan Attia, Mohanad Lashin, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Zico y Haissem Hassan

Los tres cambios que hizo Scaloni para el partido frente a Egipto

Para el encuentro por los octavos de final, ingresará Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez en lugar de Facundo Medina, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

La formación de Scaloni para enfrentar a Egipto

La Selección argentina formará de la siguiente manera:

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El Mundial que no se ve: la batalla física y mental que atraviesa un futbolista antes y durante una Copa del Mundo

Por Martina Duce

Un Mundial no empieza cuando el árbitro da el primer silbatazo ni cuando los jugadores salen al campo de juego con millones de personas mirando. Para llegar a ese momento, un futbolista atraviesa meses de desgaste, planificación y trabajo silencioso donde el cuerpo y la cabeza son tan importantes como el talento.

La competencia más exigente del fútbol obliga a los jugadores a llegar al límite de sus capacidades. Detrás de cada carrera, cada decisión y cada gol hay una preparación que combina prevención de lesiones, recuperación física, control emocional y manejo de la presión.

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El antecedente de la Selección argentina en Atlanta ante equipo africano

Los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 quedaron en la historia de la Selección Argentina Sub-23, que falló en conseguir su primera medalla dorada (después lo logró con Marcelo Bielsa en Atenas 2004).

Aquel equipo dirigido por Daniel Passarella perdió su único encuentro en la final contra Nigeria, por 3-2, con la dolorosa situación de recibir un gol en el último minuto.

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Cómo le fue a Egipto en el Mundial 2026: resultados y goles antes de enfrentarse a la Argentina en octavos .

Hoy Argentina enfrentará a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El partido definirá un lugar en los cuartos, donde espera el ganador del duelo entre Suiza y Colombia.

Los Faraones llegan al encuentro tras una victoria en la tanda de penales por 4 a 2 con Australia, luego de igualar 1 a 1 en el complemento.

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Datos y curiosidades del choque Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina disputará un encuentro trascendental frente a Egipto, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. Luego de dejar muchas dudas en la instancia previa ante Cabo Verde, el equipo de Scaloni deberá dar un muestra de fútbol y caracter.

De cara al encuentro frente a la nación de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, conocé datos particulares del Argentina vs. Egipto.

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Las variantes que analiza Scaloni para el duelo ante Egipto

Lionel Scaloni prepara modificaciones en todas las líneas del equipo para el partido ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026:

  • Nicolás Tagliafico por Facundo Medina: el lateral del Olympique Lyon aparece como una alternativa para recuperar experiencia y firmeza defensiva por la banda izquierda. Scaloni busca mayor solidez en la marca para controlar el ataque egipcio y sumar recorrido en los partidos de eliminación directa.
  • Leandro Paredes por Alexis Mac Allister o Thiago Almada: el mediocampista de la Roma podría volver a la titularidad para reforzar la zona central del campo. Su ingreso le permitiría a la Selección ganar equilibrio, sumar recuperación y darle mayor libertad ofensiva a Enzo Fernández.
  • Nicolás González por Thiago Almada: en caso de que Paredes ingrese al mediocampo, el delantero aparece como una de las opciones para ocupar una de las bandas. Su despliegue físico, presión constante, capacidad de sacrificio y juego aéreo son virtudes que el cuerpo técnico valora especialmente.
  • Julián Álvarez por Lautaro Martínez: la disputa por el puesto de centrodelantero vuelve a estar sobre la mesa. Tras el desgaste de Lautaro en el alargue frente a Cabo Verde, la "Araña" gana terreno para ser titular por su movilidad, presión sobre la salida rival y capacidad para generar espacios en ataque.

La pelota parada, la vía de escape que Argentina puede explotar para compensar la falta de gol de los centrodelanteros

En la previa del cruce de la Selección argentina frente a Egipto, los dirigidos por Lionel Scaloni sumaron 11 goles en cuatro partidos del Mundial 2026. Un promedio de más de dos tantos por encuentro. Una cifra que se entiende por la solución que encontró la Albiceleste frente a la falta de gol de sus centrodelanteros: la pelota parada.

Puede pasar que la pelota parada también tenga su protagonismo, hemos trabajado en todo sentido”, afirmó Roberto Ayala, entrenador asistente de Scaloni en la previa ante Cabo Verde.

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Argentina enfrenta a Egipto en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026

El festejo de Lionel Messi por su séptimo gol en este Mundial 2026

El festejo de Lionel Messi por su séptimo gol en este Mundial 2026

Este martes, Argentina se enfrentará a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El partido definirá un lugar en los cuartos, donde espera el ganador del duelo entre Suiza y Colombia.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras un exigente encuentro con Cabo Verde que terminó 3-2 en el alargue y con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero. Los Faraones, por su parte, vienen de gran una victoria en la tanda de penales por 4 a 2 con Australia, luego de igualar 1 a 1 en el complemento.

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Lionel Scaloni definió el 11 y confirmó que Leandro Paredes será titular contra Egipto

En la previa del duelo contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni confirmó que ya tiene definido el once que saldrá en busca de la clasificación. Si bien no dio precisiones al respecto, confirmó que Leandro Paredes jugará desde el inicio. El entrenador también habló del rival, de la eliminación de Brasil y de la clasificación de España.

"El equipo lo tengo", dijo al comenzar la conferencia de prensa en el estadio de Atlanta, donde Argentina jugará desde las 13hs el encuentro ante la selección africana. Consultado sobre cuál será el once, el técnico señaló que recién se los dará a los jugadores este martes, pero reconoció que habrá cambios. "Más o menos saben por dónde va el tema", señaló luego de hacer referencia a diversas publicaciones en la prensa que dieron cuenta de quiénes podrían meterse en el equipo.

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Argentina vs Egipto, un duelo de octavos de final del Mundial 2026 que expone realidades socioeconómicas disimiles y sin ganadores

Por Gonzalo J. Zanotti

Argentina buscará este martes el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Enfrente estará Egipto, un rival al que nunca se enfrentó por los puntos. Será el tercer seleccionado africano que intentará interponerse en el camino hacia la defensa del título de la Albiceleste y el de más peso hasta ahora dentro de la cancha. Fuera, ambos países exhiben marcadas diferencias en tamaño económico, ingresos, desarrollo humano e indicadores sociales.

El seleccionado de Lionel Messi llega a los octavos de final luego de superar a Cabo Verde por 3 a 2 en un sufrido encuentro que se definió en el alargue, mientras que los Faraones dieron el golpe al eliminar a Australia en los penales tras igualar 1 a 1. Ambos arrastran el desgaste físico de haber jugado 120 minutos en una fase eliminatoria, pero mantienen las ambiciones intactas.

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