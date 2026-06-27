Selección argentina, EN VIVO: la jornada del sábado 27 de junio en el Mundial 2026

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El posible camino de la Selección argentina hasta la final

La Albiceleste se enfrentará a Cabo Verde, que terminó en el segundo lugar del Grupo H, zona que quedó en manos de España. El seleccionado africano se convirtió en una de las revelaciones del certamen y será el primer obstáculo de Argentina en la etapa de eliminación directa.

seleccion argentina austria Argentina jugará con Cabo Verde en 16vos. @afaseleccion

En caso de pasar de fase, los candidatos para octavos de final son Australia o Egipto, que definirán ese sector del cuadro. De esta manera, Argentina evitaría en las primeras rondas a varios de los principales favoritos del torneo.

De cara a posibles cuartos de final, todo indica que el rival saldría del Grupo K, cuyo primer puesto se definiría entre Colombia y Portugal, mientras que Suiza ya tiene asegurado su lugar en ese sector del cuadro y también podría cruzarse con la Selección.

Si Argentina continúa avanzando, el nivel de exigencia crecerá considerablemente. Por el mismo lado del cuadro aparecen Brasil e Inglaterra, dos de los grandes candidatos al título y que, en principio, se perfilan como los posibles adversarios de una hipotética semifinal.