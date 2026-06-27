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27 de junio 2026 - 10:42

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del sábado 27 de junio en el Mundial 2026

La Selección argentina cierra el grupo ante Jordania.

La Selección argentina cierra el grupo ante Jordania.

Por Cuenta de X: @Argentina

El conjunto comandado por Lionel Scaloni disputa el último partido de la fase de grupos ante Jordania. El equipo podría tener al menos siete cambios.

La Selección argentina continúa con la preparación para enfrentar a Jordania, en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya partió rumbo a Dallas, donde tendrá lugar el encuentro del sábado a las 23 (hora argentina).

Con la clasificación asegurada, el entrenador analiza una posible formación alternativa para administrar cargas y darle minutos a algunos futbolistas del plantel. Scaloni todavía no definió el equipo titular, pero durante los trabajos tácticos comenzó a evaluar cambios para el cierre de la primera etapa del torneo.

Las principales ausencias confirmadas serían las del capitán Lionel Messi, por rotaciòn, y la de Cristian “Cuti” Romero, quien continúa en recuperación tras la lesión sufrida ante Austria. El defensor no llegaría en condiciones al partido frente a Jordania y quedaría descartado, mientras el cuerpo técnico espera su evolución para los próximos compromisos.

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Cuándo podrían cruzarse la Selección Argentina y España

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El posible camino de la Selección argentina hasta la final

La Albiceleste se enfrentará a Cabo Verde, que terminó en el segundo lugar del Grupo H, zona que quedó en manos de España. El seleccionado africano se convirtió en una de las revelaciones del certamen y será el primer obstáculo de Argentina en la etapa de eliminación directa.

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Argentina jugar&aacute; con Cabo Verde en 16vos.

Argentina jugará con Cabo Verde en 16vos.

En caso de pasar de fase, los candidatos para octavos de final son Australia o Egipto, que definirán ese sector del cuadro. De esta manera, Argentina evitaría en las primeras rondas a varios de los principales favoritos del torneo.

De cara a posibles cuartos de final, todo indica que el rival saldría del Grupo K, cuyo primer puesto se definiría entre Colombia y Portugal, mientras que Suiza ya tiene asegurado su lugar en ese sector del cuadro y también podría cruzarse con la Selección.

Si Argentina continúa avanzando, el nivel de exigencia crecerá considerablemente. Por el mismo lado del cuadro aparecen Brasil e Inglaterra, dos de los grandes candidatos al título y que, en principio, se perfilan como los posibles adversarios de una hipotética semifinal.

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Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será suplente ante Jordania

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Lionel Scaloni, técnico de la Selección argentina.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección argentina.

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, brindó este viernes una conferencia de prensa previa al duelo de este sábado ante Jordania. Frente a una pregunta de Enrique Macaya Márquez sobre la presencia de Lionel Messi en el once, el técnico no esquivó una respuesta y, tras destacar la trayectoria del histórico periodista, rompió su tradición de no anticipar nombres y confirmó que el capitán comenzará el partido desde el banco de suplentes.

"Leo va a ir al banco de suplentes", dijo respecto al lugar del rosarino en el partido de cierre del grupo, pensando en el partido de dieciseisavos de final del próximo viernes. Sin embargo, minutos después señaló que "seguramente va a jugar en el segundo tiempo".

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El posible once de la Selección argentina para enfrentar a Jordania

Con la clasificación asegurada, Scaloni prueba un equipo parcialmente alternativo para darle descanso a algunos titulares.

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Nicolás Paz podría reemplazar a Messi.

Nicolás Paz podría reemplazar a Messi.

Formación: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

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Argentina va por la campaña perfecta: es la única selección que puede igualar la marca de México en el Mundial

La Selección argentina ya aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, pero todavía tiene un objetivo importante por delante. En la última fecha del Grupo J, frente a Jordania, el equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y sin recibir goles, un registro que hasta el momento solo consiguió México.

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Argentina puede alcanzar una nueva marca récord.

Argentina puede alcanzar una nueva marca récord.

La Albiceleste llega al compromiso del sábado en Dallas con dos triunfos consecutivos, seis puntos, cinco goles a favor y el arco invicto. Si derrota a Jordania y mantiene su valla en cero, igualará la campaña perfecta del seleccionado mexicano y se convertirá en el segundo equipo del certamen en completar esa marca.

Aun con un equipo alternativo, Argentina conserva la posibilidad de completar una primera fase sin fisuras, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones y sin sufrir goles en contra.

Hasta el momento, el único seleccionado que logró finalizar la fase de grupos con puntaje ideal y el arco invicto fue México. El conjunto azteca comenzó su participación con un triunfo 2-0 sobre Sudáfrica, luego venció 1-0 a Corea del Sur y cerró su participación con una goleada 3-0 frente a Chequia.

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