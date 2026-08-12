El Manchester City oficializó la llegada de Gerónimo Rulli como nuevo refuerzo + Agregar ámbito en









El exarquero de Estudiantes de La Plata tuvo un gran paso en Francia y el equipo de Enzo Maresca decidió invertir en él para que sea su segundo arquero. Además, ya dio sus primeras palabras como Blue.

Gerónimo Rulli fue presentando en el Manchester City. @mancity

El Manchester City oficializó este martes la compra de Gerónimo Rulli, arquero de la Selección argentina en el Mundial 2022 y 2026, proveniente del Olympique de Marsella por unos 3,5 millones de euros. “Sentí muchísima ilusión cuando me enteré de que me querían”, sentenció el platense.

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En el gran video de presentación que hicieron los Blues mencionaron la importancia de tener arqueros de gran trayectoria. Asimismo, Rulli se desarmó en elogios con el nuevo entrenador, Enzo Maresca: “Estuve siguiendo al equipo cuando Maresca estaba en el Chelsea. Me gustaba mucho su estilo y la forma en que preparaban los partidos. Ahora mismo me muero de ganas de empezar a trabajar con el equipo. Por ayudar y por ganar”, aseguró.

Gerónimo Rulli ya tiene la del City puesta. @mancity Además, Hugo Viana, el director deportivo de los Blues, destacó la actitud del arquero para llegar al club en un segundo rol, sin tanto protagonismo: “Durante nuestras conversaciones me ha impresionado mucho. Tiene un gran deseo de unirse a nosotros. Está claro que estamos fichando a un profesional brillante, además de un portero de primera categoría”.

El motivo del Manchester City para contratar a Rulli El arquero de 34 años llega en un rol nuevo para su carrera: ser el segundo arquero de un equipo grande. El motivo de su contratación se dio porque James Trafford, el antiguo golero suplente, fue vendido por u$s61 millones al Leeds United y no tenían a alguien en ese puesto de recambio, si es que Gianluigi Donnarumma sufría una lesión en algún momento de la temporada.

Así como Maresca asumió en lugar de Pep Guardiola, el staff técnico también está renovado. Willy Caballero, guardameta de la Albiceleste en el Mundial 2026, es el asistente técnico del italiano y Michele De Bernardin es el entrenador de arqueros, con quien el exEstudiantes tiene una gran relación. “Cuando hablé con Michele (De Bernardin) tomar la decisión de venir fue facilísimo”.

Rulli y el Dibu Martínez en la Selección argentina. Mientras el equipo sigue aprovechando la pretemporada para comenzar a ganar rodaje físico, este domingo 16 de agosto, a las 11 horas, tendrán el primer duelo importante del semestre: la final de la Community Shield contra el Arsenal. Si bien hay grandes posibilidades de que el titular sea Gianluigi Donnarumma por el recorrido que lleva en el club, y por ser un partido de gran magnitud, Gero Rulli podría debutar el alguno de los partido de la Premier League, que arrancará el viernes 21 de agosto, gracias a la rotación que le gusta hacer a Maresca con sus jugadores.