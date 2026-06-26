Lionel Scaloni confirmó que Messi será suplente ante Jordania y habló de la lesión del Cuti Romero

El entrenador brindó una conferencia de prensa previo al partido de este sábado. Pese a señalar que el capitán no estará desde el arranque, dijo que podría tener minutos en el encuentro.

El entrenador argentino, Lionel Scaloni , brindó este viernes una conferencia de prensa previa al duelo de este sábado ante Jordania por el Mundial 2026 . Frente a una pregunta de Enrique Macaya Márquez sobre la presencia de Lionel Messi en el once, el técnico no esquivó una respuesta y, tras destacar la trayectoria del histórico periodista, rompió su tradición de no anticipar nombres y confirmó que el capitán comenzará el partido desde el banco de suplentes.

"Leo va a ser suplente mañana" , dijo respecto al lugar del rosarino en el partido de cierre del grupo, pensando en el partido de dieciseisavos de final del próximo viernes. Sin embargo, minutos después señaló que "seguramente va a jugar en el segundo tiempo".

"Los chicos que mañana van a jugar merecen jugar. Gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos, que cuando no juegan son los primeros en entrenar al otro día. Como entrenador, apenas tenga la oportunidad de darles minutos, lo hago. El anhelo es que el equipo juegue de la misma manera; sé que son diferentes a nombres, pero intentamos jugar de la misma manera", expresó.

Fiel a su estilo, el entrenador no dio el equipo que saldrá a la cancha, aunque señaló que habrá rotaciones. Uno de los cambios obligados se verá en la defensa, con la salida de Cristian "Cuti" Romero por lesión. "El Cuti está bien. La lesión es menos grave de lo que esperabamos", dijo. El central no se entrenó y buscan recuperarlo pensando en el duelo de eliminación directa.

Scaloni y un posible cambio de esquema ante Jordania

Respecto al rival de este sábado, Scaloni lo calificó como "un buen rival" y se refirió al partido que intentará jugar la Argentina: "Nuestra intención será tener la pelota y someter a través de la posesión; los jugadores de arriba del rival son rápidos y habrá que tenerlo en cuenta".

Con Argentina clasificada, el duelo ante los asiáticos podría servir de prueba para el entrenador. "Si se da, podríamos aprovechar a probar sistemas; Jordania suele jugar con cinco defensores, y es un sistema que implica que te muevas diferente si jugás con línea de cuatro. Hemos trabajado y el equipo no tendría inconvenientes de modificar", dijo.

En cuanto al nivel de juego que se está viendo en la Copa del Mundo, Scaloni afirmó: "Estamos viendo diferentes maneras de jugar y al final todas tienen resultados. El que ataca con el balón, caso España, caso nuestro; el equipo que sale de contra, el equipo que se hace fuerte defensivamente. Vimos ayer a Australia-Paraguay. Es muy difícil para un equipo como el nuestro cambiar radicalmente su manera de jugar. Puede tener ciertos matices, pero no radicalmente, porque no es nuestra esencia, pero sí cambiar de acuerdo al rival".

El mensaje de Lionel Scaloni al pueblo de Venezuela

Scaloni también aprovechó la conferencia para referirse a la tragedia que vive el pueblo venezolano por los dos terremotos que golpearon al país en las últimas horas. "Quiero mandarle mucha fuerza a todo el pueblo venezolano, es muy triste lo que se está viendo. Están atravesando un momento muy difícil y esperemos que todos los países puedan apoyar", dijo.

El entrenador tuvo tiempo para responder una pregunta sobre la forma en que vive los partidos. "Como cábala, entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz. En los goles los festejo a mi manera; internamente estoy contento. Lo que hago en el momento lo siento así, pero sí que estoy contento. Pero a veces ves cosas que no son normales, como los goles del equipo o los goles de Leo, y te quedas pensando 'Esto no puede estar pasando'. Te sientas en el banco de suplentes, tomas un poquito de agua y lo masticas mejor. Pero lo festejo a mi manera".