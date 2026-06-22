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22 de junio 2026 - 15:04

Lionel Messi es el máximo y único goleador histórico de los Mundiales

El capitán de la Selección argentina rompió el récord y se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Con sus goles ante Austria, superó los 16 de Klose y quedó en la cima en solitario.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales en solitario, tras su tanto a Austria

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales en solitario, tras su tanto a Austria

La Selección argentina le ganó 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Los goles del encuentro los hizo Lionel Messi, primero con una gran definición tras un muy buen pase atrás del lateral izquierdo Facundo Medina y luego capturando un rebote suyo dentro del área.

De esta manera, se convirtió en el único máximo artillero en la historia de los Mundiales, con 18 goles. Así, superó la línea de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

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Además, rompió una curiosa marca personal que lo acompañó durante toda su carrera: convirtió por primera vez un 22 de junio.

El informe mostraba que Messi había logrado convertir en 287 de los 366 días posibles del calendario, pero que el 22 de junio seguía siendo una de las fechas que permanecían vacías.

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El dato llamaba particularmente la atención porque se trata de una jornada muy especial para el fútbol argentino. Cada 22 de junio se celebra el "Día del Futbolista Argentino" en homenaje a los dos históricos goles de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986, incluido el recordado “Gol del Siglo”, considerado por muchos como la mejor conquista de todos los tiempos.

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Los goles de Messi en Mundiales

Alemania 2006:

  • 1 a Serbia y Montenegro

Brasil 2014:

  • 1 a Bosnia y Herzegovina
  • 1 a Irán
  • 2 a Nigeria

Rusia 2018:

  • 1 a Nigeria

Qatar 2022:

  • 1 a Arabia Saudita
  • 1 a México
  • 1 a Australia
  • 1 a Países Bajos
  • 1 a Croacia
  • 2 a Francia

Estados Unidos, México y Canadá 2026:

  • 3 a Argelia
  • 2 a Austria

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