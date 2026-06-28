Lionel Scaloni: "Estamos contentos, ahora se viene lo bueno"

El técnico de la Selección argentina me mostró satisfecho por la victoria por 3 a 1 ante Jordania y un cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal. "Ahora se viene lo bueno", vaticinó. El viernes 3 de julio a las 19 (hora local) la albiceleste se enfrentará ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

“Los jugadores se lo merecen. han hecho un buen partido aunque no venían jugando. Era muy importante para nosotros que todos pudieran sumar minutos", analizó Scaloni. Para este partido eligió salir a la cancha con mayoría de suplentes, quienes rindieron bien a pesar de no venir jugando.

“Exequiel Palacios jugó de lateral derecho para darle una mano al equipo, porque necesitábamos no arriesgar a Nahuel Molina por la inactividad y a Gonzalo Montiel lo queremos cuidar. Es una posición difícil para nosotros”, agregó.

“Se dio una noche buena con el gol de Gio (Lo Celso) que pudo convertir después de no estar en el anterior mundial y con Lautaro (Martínez) que pudo meter su primer gol en el certamen después de no hacerlo en Qatar. Estamos contentos, ahora se viene lo bueno”, sentenció el técnico de la selección nacional con DSports.

Cómo llega Cabo Verde

Su rival será el segundo del Grupo H, el sorpresivo Cabo Verde. La selección africana, una isla de 500.000 habitantes, hacía su debut mundialista en el competitivo Grupo H y no desentonó. Buen pie, férrea defensa e intensidad los 90 minutos para empatar contra dos candidatos (España y Uruguay) y mantenerse contra Arabia. Clasificó con 3 puntos.

Finalmente, en primer lugar quedó España, que se recuperó del empate ante Cabo Verde con una categórica goleada contra Arabia Saudita 4 a 0 y un esforzado triunfo 1 a 0 contra Uruguay para sellar la clasificación y el primer puesto del Grupo H. Los uruguayos fueron la decepción del Mundial y quedó eliminado sin ganar ningún partido, con una derrota y dos empates. Arabia Saudita no pudo dar el batacazo y cerró el grupo, con dos puntos.

La clave de los caboverdeanos está en cerrarse atrás y, cuando su rival menos se lo espere, salir de contraataque tal como lo hicieron contra Uruguay, aunque también lo agarraron mal parado varias veces, por lo que ese será su punto débil. En la previa, será un partido parecido como el que ocurrió ante Austria, pero los africanos tiene menos jugadores de renombre y un envión anímico que hará que se le planten a cualquiera.

Cómo sería el posible camino de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026

Si es que la selección nacional logra vencer a Cabo Verde, así se darían los demás cruces: