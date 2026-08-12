Cristiano Ronaldo, David Beckham y la Selección argentina: ola de reacciones y mensajes de afecto por la carta de Lionel Messi a su padre Jorge

El astro argentino publicó un sentido mensaje tras el fallecimiento de su padre. Allí, recibió el saludo de colegas, personalidades destacadas e importantes entidades.

Cristiano Ronaldo y otras figuras saludaron a Messi por el fallecimiento de Jorge.

Luego de varios días de duelo, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a su padre, Jorge Messi , quien murió el último sábado a los 68 años. La carta generó una inmediata ola de mensajes de cariño y acompañamiento de algunas de las principales figuras del fútbol mundial.

El capitán de la Selección argentina regresó a Rosario durante el fin de semana y atravesó junto a su familia una despedida íntima. Días después, utilizó su cuenta de Instagram para expresarse públicamente por primera vez desde el fallecimiento de su padre.

“Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, escribió el rosarino en uno de los fragmentos más sentidos de su publicación.

Entre las numerosas reacciones que recibió el posteo sobresalió la de Cristiano Ronaldo , quien protagonizó junto a Messi una de las mayores rivalidades deportivas de la historia del fútbol durante más de una década.

El delantero portugués dejó de lado cualquier competencia deportiva y expresó públicamente su acompañamiento al argentino y a sus seres queridos. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano Ronaldo .

David Beckham, propietario del Inter Miami, también se sumó a las muestras de afecto hacia el capitán argentino. El exfutbolista inglés eligió hacerlo en español y manifestó: “Estamos contigo y tu familia, Leo, siempre”.

El acompañamiento de la Selección argentina y la AFA

Los compañeros de Messi en la Selección argentina también reaccionaron a la publicación. Leandro Paredes, Ángel Di María, Paulo Dybala, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz y Thiago Almada, entre otros futbolistas, dejaron corazones y diferentes muestras de cariño para acompañar al capitán durante el difícil momento familiar.

Allí también figura el Kun Agüero, uno de los mejores amigos que el fútbol le dio a Messi en su carrera, quien comentó sentidamente: "Te quiero".

A ellos se sumó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de estrecho vínculo con el número 10. “Te quiero con el alma. Siempre, pero siempre con vos”, manifestó el dirigente.

Las muestras de afecto trascendieron a futbolistas y dirigentes y también llegaron desde algunas de las instituciones más importantes vinculadas con la carrera de Messi.

Entre las cuentas oficiales que acompañaron al rosarino aparecieron la de la propia Selección argentina, la Conmebol y el Barcelona, institución en la que Messi desarrolló durante más de 15 años la etapa más extensa y exitosa de su trayectoria profesional.

El saludo de colegas, excompañeros y celebridades a Lionel Messi