Lionel Messi reveló que jugó la final del Mundial 2026 debilitado: "Las piernas no me daban más"

El capitán de la Selección Argentina confesó en la carta de despedida a su padre que intentó sobreponerse a sus problemas físicos en la definición del Mundial, pero que nunca consiguió sentirse bien.

Messi reveló que jugó la final del Mundial disminuido: "Las piernas no me daban más"

Lionel Messi reveló este miércoles que disputó la final del Mundial 2026 sin encontrarse físicamente en condiciones mediante una carta de despedida a su padre, Jorge, quien falleció el pasado sábado.

El capitan de la Selección Argentina recordó que intentaba sobreponerse a sus problemas físicos con el deseo de conquistar el título para llevárselo y compartirlo con su padre, quien no pudo acompañarlo en la definición.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien” , escribió Messi.

La confesión expuso por primera vez con semejante crudeza cómo atravesó físicamente el partido más importante de su último Mundial, después de haber llegado hasta la definición mientras paralelamente seguía desde la distancia la delicada situación de salud de su padre.

Messi contó en su despedida que, a medida que avanzaba la competencia, esperaba después de cada encuentro el habitual mensaje de Jorge y que su ausencia comenzó a hacerle comprender la gravedad del momento que atravesaba su familia.

Se espera que el vuelo de Lionel Messi aterrice el martes entre las 5 y 7 de la mañana en Rosario.

Pese a todo, decidió continuar jugando. Su propio padre había sido quien, antes del comienzo de la Copa del Mundo, le había pedido que disputara el torneo y le había asegurado que estaría bien para poder viajar.

La final terminó convirtiéndose así en una batalla deportiva y personal para Messi. Quería volver a consagrarse y ofrecerle el trofeo a Jorge, pero admitió que esta vez su cuerpo no le permitió hacer lo que pretendía.

Sin embargo, uno de los fragmentos más fuertes de la carta apareció al relatar el reencuentro con su padre después del Mundial. “Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales”, reveló el futbolista.

La frase reflejó hasta qué punto se había deteriorado la situación de Jorge Messi en aquellos días. Lionel reconoció que ya no pudieron conversar sobre lo sucedido durante el Mundial ni compartir plenamente todo lo que había vivido en la competencia.

“No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada”, continuó el capitán argentino antes de reconocer que, aunque la Selección no consiguió el campeonato, disfrutaron el camino recorrido hasta la final.

Messi incluso terminó dándole la razón a su padre por haber insistido para que estuviera presente en su último Mundial: “Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”.

Entre el dolor por la derrota, sus limitaciones físicas y el deterioro de la salud de Jorge, Messi dejó así una de las revelaciones más íntimas de toda su carrera: jugó una final del mundo intentando vencer a su propio cuerpo mientras sabía que, a miles de kilómetros, su padre atravesaba sus últimos días.