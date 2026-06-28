Argentina terminó la fase de grupos con puntaje ideal y Lionel Messi sigue haciendo historia

El equipo de Lionel Scaloni ganó los tres partidos del Grupo J y avanzó a 16avos como líder. El capitán ingresó en el segundo tiempo y volvió a convertir de tiro libre.

La Selección argentina venció 3-1 a Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026 y cerró la fase de grupos con puntaje ideal. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que ya tenía asegurada la clasificación a los 16avos de final, resolvió el partido con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, quien ingresó en el segundo tiempo y volvió a convertir de tiro libre.

La Selección salió a jugar en Dallas con una formación alternativa y con Messi en el banco de suplentes. En un arranque de claro dominio argentino, el equipo llegó rápido al gol, aunque la primera alegría no valió. A los 6 minutos, Lo Celso culminó una buena jugada colectiva con una definición precisa , pero la acción fue anulada por posición adelantada.

El mediocampista tendría revancha poco después. A los 18 minutos, Lo Celso ejecutó un tiro libre y marcó el 1-0 para abrir el partido. Argentina, que manejaba la pelota y ocupaba campo rival, encontró así el premio a un inicio en el que había sido superior.

La ventaja se amplió a los 30 minutos, luego de una jugada revisada por el VAR. El árbitro sancionó penal por una dura infracción sobre Marcos Senesi y Lautaro Martínez se hizo cargo de la ejecución. El delantero convirtió el 2-0 y, además, logró su primer gol en Copas del Mundo, un desahogo importante en el cierre de la primera etapa del torneo.

Antes del descanso, Argentina sostuvo el control del partido y se fue al entretiempo con una diferencia cómoda. Jordania, que llegaba sin puntos al último encuentro del grupo, tuvo dificultades para progresar y quedó obligado a modificar su postura en el complemento.

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Messi entró, marcó de tiro libre y Argentina cerró el grupo con puntaje ideal

En el inicio del segundo tiempo, Argentina volvió a estar cerca del tercero. A los 48 minutos, Lautaro Martínez quedó en posición adelantada antes de eludir al arquero y asistir a Lo Celso, que había definido para su segundo gol de la noche. Sin embargo, el tanto fue anulado y el marcador se mantuvo 2-0.

Jordania reaccionó a los 10 minutos del complemento. Mousa Tamari marcó el descuento y puso el 2-1, lo que le dio algo de incertidumbre al desarrollo del partido. Con ese escenario, Scaloni movió el banco y realizó tres cambios: Lionel Messi ingresó por Lautaro Martínez, Thiago Almada reemplazó a Lo Celso y Alexis Mac Allister entró por Nico Paz.

La presencia de Messi volvió a cambiar el clima del partido. El capitán, que había comenzado como suplente por la rotación dispuesta por el cuerpo técnico, tuvo su momento a los 79 minutos. Con un tiro libre, Messi marcó el 3-1 y volvió a anotar en el Mundial 2026, después de su doblete ante Austria y su hat-trick en el debut frente a Argelia.

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Con este resultado, Argentina completó una primera fase perfecta: tres partidos, tres victorias y clasificación como líder del Grupo J. El equipo de Scaloni llega a los 16avos de final con puntaje ideal y ahora enfocará la preparación en el cruce ante Cabo Verde, su rival en la próxima instancia.