Un compañero de Franco Colapinto en Alpine podría perder su licencia de conducir

Un piloto de reserva de la escudería francesa enfrenta una sanción judicial en su país por incumplir una obligación legal. La medida no pondría en riesgo su participación en la máxima categoría del automovilismo.

El piloto estonio Paul Aron, integrante de Alpine y compañero de Franco Colapinto en la Fórmula 1, podría quedarse sin su licencia de conducir particular debido a un conflicto judicial relacionado con el servicio militar obligatorio en su país. La Justicia de Estonia respaldó una medida en su contra después de que el corredor faltara reiteradamente a las evaluaciones médicas exigidas por las autoridades.

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Según informó el medio estonio Ohtuleht, el joven de 22 años no asistió a siete convocatorias médicas durante los últimos dos años , una situación que derivó en sanciones económicas y posteriormente en una intervención judicial.

Las ausencias le generaron multas por un total de 1.940 euros , que el piloto ya abonó. Sin embargo, el pago no resolvió el conflicto, debido a que la legislación estonia establece la obligatoriedad de cumplir con los procedimientos vinculados al servicio militar.

En Estonia, los hombres de entre 18 y 27 años deben cumplir con el servicio militar, cuya duración oscila entre ocho y once meses. Las evaluaciones médicas permiten determinar si los ciudadanos reúnen las condiciones físicas necesarias para realizarlo.

Ante los reiterados incumplimientos, la Autoridad de Recursos de Defensa de Estonia solicitó la suspensión temporal del registro de conducir del piloto . El pedido fue aceptado por la Justicia, que también rechazó la apelación presentada por sus representantes legales.

La defensa argumentó que la medida resultaba desproporcionada y que podía afectar la actividad profesional de Aron, quien desarrolla gran parte de su carrera deportiva fuera de Estonia. No obstante, los tribunales mantuvieron su decisión.

El piloto estonio Paul Aron (izquierda), integrante de Alpine y compañero de Franco Colapinto en la Fórmula 1, podría quedarse sin su licencia de conducir particular debido a un conflicto judicial relacionado con el servicio militar obligatorio en su país.

Ahora, el corredor tiene tiempo hasta el 13 de noviembre para presentarse ante la junta médica. En caso de no cumplir con esa obligación, podría concretarse la suspensión de su licencia particular.

De acuerdo con la información difundida, su abogado manifestó que el piloto tiene previsto asistir a los controles antes del vencimiento del plazo establecido.

La normativa alcanza también a los ciudadanos estonios que residen o trabajan en el extranjero, por lo que sus compromisos profesionales con Alpine no lo eximen de cumplir con las citaciones.

Por qué la sanción no afectaría su futuro en la Fórmula 1 y Alpine

Aunque la situación podría impedirle conducir vehículos particulares, la eventual suspensión de su licencia no tendría consecuencias directas sobre su actividad como piloto de Fórmula 1.

Esto se debe a que la superlicencia otorgada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), documento necesario para competir en la máxima categoría, no depende de la vigencia del registro de conducir particular.

Aron todavía no debutó oficialmente en una carrera de Fórmula 1, pero acumuló experiencia en distintas sesiones de pruebas. Desde 2023, completó más de 10.000 kilómetros al volante de monoplazas de equipos como Alpine, Sauber, Audi y Haas.

Mientras continúa desempeñándose como reserva de la escudería francesa, el estonio deberá resolver su situación ante las autoridades de su país para evitar la sanción.

Por el momento, su continuidad dentro de Alpine no está comprometida, aunque deberá cumplir con la evaluación médica obligatoria para conservar su licencia de conducir.