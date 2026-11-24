Franco Colapinto palpitó el GP de Qatar: analizó los puntos débiles de su auto y anticipó un circuito exigente + Agregar ámbito en









El piloto argentino, que viene de finalizar en los puntos en la última carrera, ya está listo para la próxima parada en la Fórmula 1 y advirtió los riesgos que habrá en el circuito asiático.

Franco Colapinto opinó acerca de los peligros del GP de Qatar. AlpineF1

Franco Colapinto se prepara para el fin de semana en Qatar, cuando este domingo a las 13 (horario Argentina) se apaguen las luces del semáforo y den inicio al Gran Premio en el circuito de Lusail. Además de mostrarse con la confianza suficiente para volver a quedar en el top 10, también dio a conocer qué debilidades del auto pudo encontrar en el simulador.

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En el comunicado que sacó Alpine durante este martes por la tarde, el argentino comenzó: “Fue fantástico volver a puntuar en Las Vegas e igualar mi mejor resultado en la Fórmula 1. Tuvimos un buen ritmo durante todo el fin de semana, ya que las características del circuito se adaptaron bien a nuestro monoplaza y ejecutamos la carrera a la perfección con ambos coches”, aseguró.

Colapinto y un nivel superlativo en el GP de Las Vegas. En el último GP de Estados Unidos, Colapinto finalizó en la sexta posición, igualando el mejor resultado de su carrera –este año en Canadá–, mientras que su compañero Pierre Gasly cruzó la línea de meta en el quinto puesto. De esta manera, Alpine sumó 18 puntos para el campeonato de constructores, siendo la vez que más aprovecharon una jornada desde Brasil 2024, en donde sus pilotos quedaron segundo y tercero, regresando con 33 puntos.

En relación con el próximo circuito, el pilarense dijo: “Esperamos mantener este ritmo en Qatar, que probablemente supondrá un regreso a la normalidad en las carreras de esta temporada tras el intenso rebufo que acabamos de experimentar, algo muy singular. El circuito castiga mucho los errores, con las trampas de grava tan cerca de la salida de las curvas”, anticipó.

Colapinto en Las Vegas. @AlpineF1Team Y agregó: “cualquier salida de pista se castiga, pero la fluidez de las curvas hace que sea una vuelta muy satisfactoria”. En su última carrera en el país asiático, Colapinto finalizó en la decimocuarta posición, a una vuelta del primero, mientras que la primera vez que pudo conocer la pista, en 2024 cuando estaba en Williams, terminó anteúltimo, en el decimonoveno lugar.

Finalmente, el “43”, concluyó: “Estamos listos para darlo todo de nuevo en la penúltima ronda del año y esperamos conseguir dos resultados consecutivos puntuando”. Cuándo y a qué hora corre Colapinto en el GP de Qatar Horario Argentina: Viernes 27 de noviembre Libres 1: 10:30 Hrs Libres 2: 14:00 Hrs Sábado 28 de noviembre Libres 3: 11:30 Hrs Clasificación: 15:00 Hrs Domingo 29 de noviembre Carrera: 13:00 Hrs Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 a través de Fox Sports y Disney+ Premium, con la cobertura de las prácticas, la clasificación y la carrera.