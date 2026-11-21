Flavio Briatore le dejó una advertencia a Franco Colapinto de cara a 2027: "Será decisivo para él" + Agregar ámbito en









El italiano adelantó algunos de sus objetivos para Alpine hacia el año que viene. En ese sentido, habló del rendimiento general de la escudería y de ítems que el pilarense deberá considerar para permanecer.

Briatore le pidió "madurez" al pilarense más allá del rendimiento en velocidad. Getty

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, planteó que 2027 será una temporada decisiva para para el argentino Franco Colapinto, a quien le exigió un salto de madurez para sostener su lugar dentro de la escudería. El dirigente italiano también estableció como objetivo terminar entre los cinco mejores equipos del Campeonato de Constructores y apuntó que el año que viene "será decisivo" para el joven.

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En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Briatore evaluó el año de Alpine con una mirada dividida entre la mejora interna y un resultado que, según su análisis, quedó por debajo de lo esperado. La escudería se encuentra sexta en el Mundial de Constructores, cuando su ambición inicial era alcanzar el quinto puesto.

Flavio Briatore mostró su lado más exigente para calificar a sus pilotos y le dejó una advertencia a Colapinto “No puedo decir que no, porque dimos el paso adelante importante que debíamos dar”, señaló el italiano sobre el desempeño general y remarcó que el equipo no consiguió la posición buscada y admitió responsabilidades compartidas con el rendimiento de sus pilotos. Además, Briatore sostuvo que Alpine logró consolidar una dinámica más propia de un equipo de carreras, aunque dejó claro que el proceso todavía está lejos de completarse.

Briatore sentenció que “Colapinto debe crecer: el próximo año será decisivo para él". “Cometimos errores nosotros y también los pilotos”, afirmó y ubicó a Colapinto ante una prueba de alto impacto para su continuidad: deberá acreditar evolución, más allá de la velocidad pura, que incluyen regularidad, gestión de carrera y capacidad de responder ante las exigencias de un equipo que pretende acercarse a los principales protagonistas de la Fórmula 1.

En ese sentido, sentenció que “Colapinto debe crecer: el próximo año será decisivo para él. Tiene que demostrarme que ha madurado y que cuenta con las condiciones adecuadas para continuar”.

El descontento de Franco Colapinto al quedar 9° para Las Vegas: "Es una pena, estaba para más" El piloto Franco Colapinto quedó en el noveno puesto de largada para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Sin embargo, lejos de celebrar, fue muy autocrítico por el rendimiento de su Alpine y las complicaciones que enfrentó en la clasificación: "Es una pena, estaba para más", aseguró. En diálogo con la transmisión de ESPN, el pilarense expresó su descontento: “No estoy conforme porque estábamos para mucho más, es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos, pero siento que en ningún momento de la qualy pusimos nada junto”. El argentino explicó que la sesión clasificatoria estuvo marcada por inconvenientes desde el inicio. “Tuve un solo run en Q2 con chupada y es muy difícil cuando no tenés práctica en eso y después mi segundo run fue en la Q3 con ese quilombo que se armó en la vuelta del prep lap (vuelta de preparación)”, detalló.