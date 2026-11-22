El asesor ejecutivo destacó el rendimiento del argentino y de Gasly, que terminaron sexto y quinto. La escudería sumó 18 puntos y sigue en la pelea por el quinto puesto.

Briatore destacó el rendimiento de Colapinto y Gasly tras el resultado conseguido en Las Vegas.

Flavio Briatore destacó el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Las Vegas y felicitó a ambos pilotos por el resultado que consiguieron con Alpine. El argentino terminó sexto y el francés quinto, una actuación que le permitió al equipo sumar 18 puntos y acercarse a Racing Bulls en el campeonato de constructores.

El asesor ejecutivo de la escudería francesa celebró el rendimiento de sus corredores y remarcó la importancia de haber conseguido un resultado positivo después de una segunda mitad de temporada complicada. Alpine quedó a 27 unidades de Racing Bulls , que no sumó puntos durante el fin de semana, cuando todavía restan dos fechas para el cierre del calendario.

A través de un comunicado oficial de Alpine, el empresario italiano valoró el trabajo de los dos pilotos y la precisión que exigió el circuito callejero de Nevada.

“Hoy hemos logrado un resultado fantástico como equipo; tanto Pierre como Franco han hecho un trabajo excelente y han pilotado muy bien en una carrera que exigía mucha precisión y concentración”, expresó Briatore.

Además, destacó que los puntos conseguidos representan un impulso para todo el equipo de Enstone, que venía de atravesar una seguidilla de resultados adversos: “Este resultado nos permite ser muy optimistas y, además, brinda al equipo en Enstone un motivo de celebración tras una racha de resultados complicada en la segunda mitad de la temporada. En conjunto, ha sido un fin de semana muy sólido para todo el equipo en Las Vegas y, con 18 puntos sumados , supone también nuestro mejor resultado en lo que va de temporada. ¡Enhorabuena a todo el equipo!”, agregó.

Alpine sumó 18 puntos en el Gran Premio y consiguió su mejor cosecha de la temporada.

El italiano también se refirió al desarrollo de la competencia y al espectáculo que ofrecieron los pilotos durante las 50 vueltas. “La competición ha sido reñida y emocionante, lo cual es magnífico para la Fórmula 1”, señaló.

El mensaje de Briatore en redes sociales

La felicitación no quedó solamente en el comunicado de prensa. Briatore también compartió una fotografía en su cuenta de Instagram junto a Colapinto y Gasly, acompañada por un breve mensaje: “buen trabajo”, con menciones a los dos corredores.

Por su parte, Alpine publicó un video en el que se observa al asesor ejecutivo felicitar a los pilotos después de la carrera. La escudería destacó así una jornada que significó uno de sus mejores resultados del año y le permitió recuperar terreno en la disputa por el quinto puesto entre los constructores.

La felicidad de Colapinto tras sumar puntos en Las Vegas

El argentino también valoró el desempeño colectivo y se mostró conforme con el resultado obtenido en el circuito estadounidense. Colapinto consiguió ocho puntos y volvió a terminar entre los diez primeros después de seis Grandes Premios sin sumar.

“Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo. Creo que seguiremos trabajando para las próximas dos. Pero fue lindo haber peleado con los equipos de adelante”, comentó tras la competencia.

Colapinto volvió a sumar después de seis carreras y alcanzó las 35 unidades en el campeonato. ESPN

El piloto también analizó los duelos que tuvo durante la carrera, en particular con Charles Leclerc, y explicó las dificultades para competir contra la Ferrari. Además, mencionó el tiempo que perdió al levantar el ritmo durante los períodos de bandera amarilla.

“Pero, en general, tuvimos buen ritmo con la goma media”, concluyó.

Cómo sigue la temporada de la Fórmula 1

Después de la carrera en Las Vegas, la categoría se prepara para disputar las últimas dos fechas del calendario. La próxima parada será el Gran Premio de Qatar, el fin de semana que viene, en el Circuito Internacional de Lusail.

Luego, la temporada 2026 llegará a su cierre con el Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina. Alpine buscará aprovechar las últimas oportunidades para descontar la diferencia con Racing Bulls y quedarse con el quinto lugar del Campeonato de Constructores.