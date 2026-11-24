La Fórmula 1 prepara un cambio en las reglas de suministro de motores que podría alterar el mapa de equipos a partir de 2030 . La nueva normativa establece que cada fabricante podrá abastecer a un máximo de dos escuderías , incluida su propia estructura oficial. La medida pone bajo presión a Mercedes , que actualmente provee impulsores a McLaren, Williams y Alpine , y abre interrogantes sobre el futuro de las tres escuderías.

La restricción bajo estudio forma parte de un documento más amplio elaborado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sobre el próximo reglamento de unidades de potencia. El punto no fue incluido en el anuncio público realizado durante el Gran Premio de Las Vegas, cuando el organismo confirmó que los cinco fabricantes actuales respaldaron por unanimidad el adelanto del nuevo ciclo reglamentario a 2030.

El cambio técnico contempla el regreso de los motores V8 de 2,1 litros con turbocompresor, una potencia eléctrica máxima de 200 kilovatios y el uso de combustibles sostenibles. La iniciativa responde a un reclamo del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y del director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali, quienes buscan unidades de potencia más económicas y menos complejas, según consignó el medio Motorsport. El turbocompresor también fue una condición importante para fabricantes como Audi y permitirá conservar un nivel sonoro adecuado para los circuitos urbanos.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes del acuerdo quedó fuera de la comunicación oficial: los seis fabricantes que estarán en la parrilla desde 2030 aceptaron limitar su suministro a dos equipos cada uno . Como el cupo incluye a la escudería oficial, cada marca tendrá capacidad para abastecer solamente a un cliente externo.

La decisión busca reducir el peso político de fabricantes como Ferrari y Mercedes, que actualmente suministran motores a varias escuderías. También responde a una cuestión económica: bajo el límite vigente de u$s 18 millones por temporada, operar como proveedor de unidades de potencia representa un negocio deficitario.

Fórmula 1: qué equipos tendrán motores disponibles desde 2030

La nueva distribución no supone el mismo problema para todos los fabricantes. En algunos casos, el límite ya coincide con sus planes de funcionamiento para el próximo ciclo.

Ferrari, por ejemplo, abastece actualmente a su propia escudería, Haas y Cadillac. Sin embargo, la marca estadounidense comenzará a desarrollar sus propios motores en 2030, por lo que dejará de depender de Maranello. Una situación similar se presenta en Red Bull Powertrains, que continuará suministrando unidades a Red Bull y Racing Bulls.

Por su parte, Audi, Aston Martin —junto a su socio Honda— y General Motors, accionista de Cadillac, tendrán a sus respectivos equipos oficiales como únicos clientes.

El escenario más complicado es el de Mercedes. Su división de motores, Mercedes High Performance Powertrains (HPP), con sede en Brixworth, abastece actualmente a cuatro escuderías: el equipo oficial de Brackley, McLaren, Williams y Alpine.

La situación de la escudería francesa tiene un antecedente particular. Renault vendió su operación interna de motores, ubicada en la histórica planta de Viry-Châtillon, y Alpine pasó a utilizar impulsores Mercedes. La marca del Rombo conserva el 76% de las acciones del equipo, mientras que el 24% restante pertenece al grupo inversor Otro Capital.

El futuro de Alpine y las alternativas para Franco Colapinto

La restricción también introduce un interrogante sobre el futuro de Alpine, la escudería en la que compite Franco Colapinto. En principio, el equipo francés deberá encontrar un nuevo proveedor de motores para continuar en la categoría a partir de 2030, aunque la situación del piloto argentino tiene otros plazos en juego.

Colapinto llegó a Alpine cedido por Williams por un período de cinco años y, de acuerdo con el vínculo actual, su relación con la escudería francesa se extendería hasta 2029. Por eso, el cambio reglamentario no tendría un efecto inmediato sobre su continuidad. De todos modos, también queda abierta la posibilidad de un eventual cambio de equipo en 2028, una alternativa que dependerá de su rendimiento durante 2027, temporada en la que seguirá como piloto titular del conjunto francés.

Para McLaren y Williams, en cambio, la prioridad es conservar el vínculo con Mercedes. El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, descartó que su equipo contemple desarrollar motores propios y ratificó su intención de continuar con HPP.

Archivo. Mercedes suministra unidades de potencia a McLaren, Williams y Alpine.

“Estamos muy contentos con HPP. Creo que hemos demostrado que podemos ganar campeonatos con ellos, así que no tenemos ninguna intención de llevar nada en la parte trasera de nuestro coche que no sea un motor Mercedes”, declaró Brown el jueves en Las Vegas.

La postura de Mercedes todavía no está del todo clara. Su director de equipo, Toto Wolff, sostuvo anteriormente que los triunfos de sus clientes también representan victorias para la marca y para HPP. Además, contar con otras escuderías utilizando sus impulsores permite obtener referencias técnicas sobre el comportamiento de los chasis.

Sin embargo, la relación entre HPP y McLaren atravesó algunas tensiones a comienzos de esta temporada. Las diferencias en el acceso al conocimiento técnico entre el equipo oficial y sus clientes quedaron expuestas a la hora de aprovechar las nuevas y complejas unidades de potencia híbridas.

Si el esquema se aprueba en los términos actuales, dos de los tres clientes de Mercedes deberán buscar otro proveedor. La distribución dejaría 12 lugares disponibles para los 11 equipos de la categoría, por lo que Audi, Honda o General Motors podrían incorporar a las escuderías que no consigan mantener su acuerdo con la marca alemana.

La propuesta todavía necesita la aprobación del Consejo Mundial del Motor de la FIA, que tiene previsto reunirse en Shanghái el próximo mes. Su ratificación abriría un período de negociaciones en el paddock para definir qué equipos conservarán sus actuales acuerdos y cuáles deberán buscar alternativas.

Los cambios económicos y técnicos del reglamento de motores de 2030

El documento también contempla mecanismos para garantizar la continuidad del suministro de unidades de potencia. En caso de que alguno de los seis fabricantes decida abandonar la Fórmula 1, la propiedad intelectual de su motor pasará a manos de la FIA, que podrá asignarla a una nueva compañía interesada en ingresar a la categoría.

Además, seguirá vigente la denominada obligación de suministro. Este mecanismo permite que el organismo rector fuerce a un fabricante a proporcionar motores a un tercer equipo si alguna escudería no consigue cerrar un acuerdo por sus propios medios.

En cuanto a los costos, el límite presupuestario para el desarrollo de motores será de u$s190 millones durante 2030. A partir de entonces, se reducirá u$s7,5 millones por año hasta alcanzar los u$s160 millones en la temporada 2034.

General Motors tendrá un régimen diferenciado durante sus primeros años como fabricante. La compañía contará con un tope de u$s 170 millones durante sus dos primeras temporadas en la categoría, una condición que le permitirá concentrar sus recursos en el desarrollo del V8 en su planta de Charlotte.

El cronograma también establece que desde 2028 quedará congelado el desarrollo de los motores actuales. A su vez, los fabricantes tendrán prohibido realizar pruebas en banco de los nuevos V8 hasta mediados de ese año. El objetivo es que las compañías puedan distribuir sus recursos entre los dos proyectos técnicos sin comprometer el desarrollo de ninguna de las unidades de potencia.

Entre los aspectos que todavía necesitan una definición más precisa aparece el funcionamiento del sistema eléctrico de sobrepotencia. Su diseño deberá coordinarse con el desarrollo del chasis para contribuir a generar carreras más parejas.