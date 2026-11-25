La escudería de Franco Colapinto recibió una multa económica por irregularidades en sus informes financieros, mientras que Williams fue penalizado por superar el límite de gastos. Qué determinó la FIA y cómo afectan las sanciones a ambos equipos.

Alpine fue sancionado por la FIA en la previa al GP de Qatar.

A pocos días de una nueva carrera de la Fórmula 1, la FIA sancionó a Alpine y Williams por incumplimientos en el reglamento del límite presupuestario de 2025 . La escudería de Franco Colapinto recibió una multa por errores administrativos, mientras que el equipo británico deberá afrontar una penalización económica y una reducción de sus horas de pruebas aerodinámicas.

El caso de Alpine fue considerado una " infracción de procedimiento ". Según informó Motorsport, el equipo no superó el límite presupuestario, pero presentó imprecisiones en sus informes financieros al excluir incorrectamente determinados gastos vinculados al marketing y los recursos humanos.

Por esta irregularidad, la escudería deberá pagar una multa económica , cuyo monto no fue revelado, además de afrontar los gastos administrativos del proceso. El medio especializado estima que este tipo de sanciones suele ubicarse entre los u$s300.000 y u$s500.000 .

A través de un comunicado, Alpine reconoció que los errores fueron involuntarios y aclaró que los gastos observados no estaban relacionados con la actividad competitiva, por lo que no le otorgaron ninguna ventaja deportiva.

La escudería de Franco Colapinto recibió una multa económica por irregularidades en sus informes financieros, mientras que Williams fue penalizado por superar el límite de gastos.

En tanto, Williams excedió el límite presupuestario de 2025 en 627.000 libras esterlinas (u$s820.000) , equivalente al 0,48% del máximo permitido. La FIA determinó que el exceso fue involuntario y estuvo relacionado con una interpretación incorrecta del reglamento financiero por parte de la escudería.

El equipo aceptó el acuerdo propuesto por la Administración del Límite Presupuestario (CCA) y recibió una multa económica y una reducción del 1,5% en las horas disponibles de pruebas en el túnel de viento y simulaciones por computadora (CFD) durante los próximos 12 meses.

En concreto, Williams pasará de disponer de 336 a 331 horas de túnel de viento durante el período actual. Para la primera mitad de 2027, la asignación se reducirá de 352 a 347 horas, siempre que conserve el noveno puesto en el campeonato de constructores al cierre de la temporada.

Un portavoz del equipo explicó que la infracción estuvo vinculada con gastos administrativos derivados de una reestructuración interna de la empresa. Según sostuvo, Williams consideraba que esos costos estaban excluidos del límite presupuestario.

La FIA destacó la colaboración de ambas escuderías durante las investigaciones y no encontró indicios de que buscaran obtener una ventaja deportiva mediante las irregularidades.

Las sanciones se conocieron en la previa al Gran Premio de Qatar, penúltima fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1, y vuelven a poner el foco sobre el control financiero de la categoría.