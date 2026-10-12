Alpine tomó una decisión con el auto de Franco Colapinto tras los problemas en Singapur + Agregar ámbito en









La escudería analizará las fallas que obligaron al piloto argentino a abandonar la Sprint y la carrera principal. Además, prepara nuevas piezas para el Gran Premio de Estados Unidos, donde buscará recuperar rendimiento y volver a sumar puntos.

Franco Colapinto no tuvo un buen fin de semana en Singapur @Francolapinto

Alpine cerró un fin de semana complicado en el Gran Premio de Singapur, con dos abandonos de Franco Colapinto por inconvenientes en su monoplaza. Después de los problemas registrados tanto en la carrera Sprint como en la competencia principal, el equipo confirmó que revisará lo ocurrido y trabajará para evitar que las fallas se repitan en las próximas fechas de la Fórmula 1.

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La decisión incluye una investigación técnica para determinar las causas de los inconvenientes y la incorporación de nuevas piezas en el auto de cara al Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 23 al 25 de octubre en Austin.

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, reconoció que el equipo necesita resolver los problemas de fiabilidad para poder competir en mejores condiciones con sus dos pilotos. “La fiabilidad fue uno de nuestros puntos fuertes esta temporada y es importante que volvamos a tenerla bajo control para asegurarnos de contar con dos coches en la lucha y compitiendo por los puntos”, afirmó.

Alpine prepara cambios para las próximas carreras El responsable deportivo también remarcó que el equipo deberá avanzar tanto en el rendimiento del monoplaza como en el diagnóstico de las fallas que condicionaron su desempeño en Singapur.

“Necesitamos seguir mejorando el rendimiento del auto para los dos pilotos, algo que vamos a hacer porque tenemos más piezas nuevas en camino, pero también tenemos que entender qué provocó que tuviéramos que detener el auto dos veces en pista este fin de semana”, explicó Nielsen.

El responsable deportivo también remarcó que el equipo deberá avanzar tanto en el rendimiento del monoplaza como en el diagnóstico de las fallas que condicionaron su desempeño en Singapur. La escudería buscará así llegar a la próxima competencia con un vehículo más competitivo y confiable. Los cambios serán importantes para una etapa del calendario en la que se disputarán tres Grandes Premios consecutivos, con carreras en Estados Unidos, México y Brasil. El resultado en Singapur profundizó la preocupación de Alpine en el campeonato de constructores. El equipo acumula tres Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos y quedó a 32 unidades de Racing Bulls, su rival directo en la disputa por el quinto lugar. Antes del inicio de la gira asiática, la diferencia entre ambas escuderías era de apenas nueve puntos. Pese a ese retroceso, Nielsen destacó que el rendimiento mostrado en determinados circuitos permite mantener expectativas para el tramo final de la temporada. “Mirar únicamente la tabla de posiciones no da una lectura particularmente buena, pero lo que nos hace sentir optimistas a mí y al equipo es que hemos mostrado un buen ritmo y el auto generalmente funciona bien en la mayoría de las pistas”, sostuvo. La Fórmula 1 retomará la actividad del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, con el Gran Premio de Estados Unidos. Luego, la categoría viajará a México y Brasil, en una seguidilla de tres fines de semana consecutivos que será clave para las aspiraciones de Alpine y Colapinto.