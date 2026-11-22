Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 después de seis fechas sin conseguirlo. El piloto de Alpine protagonizó una destacada remontada en una carrera cargada de incidentes, cambios de posiciones y una intensa pelea por la victoria, que finalmente quedó en manos de Max Verstappen.
Franco Colapinto brilló en el GP de Las Vegas: terminó sexto y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1
El argentino aprovechó una carrera caótica, escaló posiciones en las últimas vueltas y terminó sexto tras una sanción a Leclerc. Verstappen se quedó con la victoria.
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Así quedaron las posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Las Vegas: en qué lugar terminó Franco Colapinto
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Colapinto celebró su sexto puesto en el GP de Las Vegas: "Es lindo haber peleado con los equipos de adelante"
El neerlandés de Red Bull se quedó con el primer puesto, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri, ambos representantes de McLaren, completaron el podio. La competencia tuvo un desenlace frenético y dejó múltiples movimientos en las posiciones, especialmente durante los últimos giros.
Colapinto remontó en una carrera caótica
El argentino había clasificado décimo el sábado, aunque finalmente largó desde el octavo lugar debido a la penalización que recibió Piastri y a los inconvenientes en el monoplaza de Liam Lawson, de Racing Bulls, que comenzó la prueba desde boxes.
En la largada, Colapinto protagonizó una de sus habituales maniobras para avanzar posiciones. Superó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, para colocarse sexto. Sin embargo, durante las primeras vueltas perdió ritmo y cayó hasta la undécima posición, fuera de la zona de puntos.
A partir de ese momento, la carrera se volvió especialmente impredecible, con numerosos pilotos involucrados en la pelea por los primeros puestos. Uno de los momentos determinantes ocurrió en la vuelta 19, cuando el ingreso del safety car, provocado por un choque del mexicano Sergio "Checo" Pérez, modificó el desarrollo de la competencia y favoreció al argentino, que volvió a meterse entre los pilotos que sumaban puntos.
El tramo final también resultó decisivo para Colapinto. Los incidentes entre los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, le permitieron avanzar posiciones. Además, George Russell se despistó en los últimos minutos y el argentino logró superarlo.
Colapinto cruzó la bandera a cuadros inicialmente en el séptimo puesto, pero una penalización de 10 segundos a Leclerc lo elevó al sexto lugar definitivo, con ocho puntos para Alpine. De esta manera, volvió a sumar en el campeonato después de seis carreras.
Su compañero Gasly también tuvo una buena actuación y terminó quinto.
Verstappen se quedó con una pelea inolvidable
En la lucha por la victoria, Max Verstappen logró imponerse después de una disputa que se extendió desde la primera vuelta y que tuvo varios intercambios de liderazgo con Norris, George Russell y Kimi Antonelli.
Durante los últimos giros, el neerlandés protagonizó un intenso mano a mano con el italiano de Mercedes. Sin embargo, Antonelli sufrió inconvenientes en su monoplaza en la última vuelta, perdió posiciones frente a Norris y Piastri y terminó cuarto.
Con este resultado, Verstappen alcanzó los 304 puntos y consolidó el segundo puesto del campeonato, con una ventaja de 40 unidades sobre su perseguidor, George Russell.
La próxima fecha de la Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el Gran Premio de Qatar.
Las posiciones finales del GP de Las Vegas
- Max Verstappen - Red Bull
- Lando Norris - McLaren
- Oscar Piastri - McLaren
- Kimi Antonelli - Mercedes
- Pierre Gasly - Alpine
- Franco Colapinto - Alpine
- Lewis Hamilton - Ferrari
- Carlos Sainz - Williams
- George Russell - Mercedes
- Charles Leclerc - Ferrari
- Nico Hulkenberg - Audi
- Gabriel Bortoleto - Audi
- Oliver Bearman - Haas
- Isack Hadjar - Red Bull
- Liam Lawson - Racing Bulls
- Rafael Cámara - Haas
- Lance Stroll - Aston Martin
- Valtteri Bottas - Cadillac
- Fernando Alonso - Aston Martin
- Arvid Lindblad - Racing Bulls (DNF)
- Sergio Checo Pérez - Cadillac (DNF)
- Alex Albon - Williams (DNS)