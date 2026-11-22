El argentino aprovechó una carrera caótica, escaló posiciones en las últimas vueltas y terminó sexto tras una sanción a Leclerc. Verstappen se quedó con la victoria.

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 después de seis fechas y cerró el Gran Premio de Las Vegas en el sexto puesto.

Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 después de seis fechas sin conseguirlo. El piloto de Alpine protagonizó una destacada remontada en una carrera cargada de incidentes, cambios de posiciones y una intensa pelea por la victoria, que finalmente quedó en manos de Max Verstappen.

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El neerlandés de Red Bull se quedó con el primer puesto, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri , ambos representantes de McLaren, completaron el podio. La competencia tuvo un desenlace frenético y dejó múltiples movimientos en las posiciones, especialmente durante los últimos giros.

El argentino había clasificado décimo el sábado, aunque finalmente largó desde el octavo lugar debido a la penalización que recibió Piastri y a los inconvenientes en el monoplaza de Liam Lawson, de Racing Bulls, que comenzó la prueba desde boxes.

El argentino aprovechó distintos incidentes durante la competencia para recuperar posiciones y meterse entre los diez primeros.

En la largada, Colapinto protagonizó una de sus habituales maniobras para avanzar posiciones. Superó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, para colocarse sexto. Sin embargo, durante las primeras vueltas perdió ritmo y cayó hasta la undécima posición , fuera de la zona de puntos.

A partir de ese momento, la carrera se volvió especialmente impredecible, con numerosos pilotos involucrados en la pelea por los primeros puestos. Uno de los momentos determinantes ocurrió en la vuelta 19, cuando el ingreso del safety car, provocado por un choque del mexicano Sergio "Checo" Pérez, modificó el desarrollo de la competencia y favoreció al argentino, que volvió a meterse entre los pilotos que sumaban puntos.

El tramo final también resultó decisivo para Colapinto. Los incidentes entre los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, le permitieron avanzar posiciones. Además, George Russell se despistó en los últimos minutos y el argentino logró superarlo.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc protagonizaron un incidente en las últimas vueltas del GP de Las Vegas, un episodio que modificó las posiciones de la carrera. Fórmula 1

Colapinto cruzó la bandera a cuadros inicialmente en el séptimo puesto, pero una penalización de 10 segundos a Leclerc lo elevó al sexto lugar definitivo, con ocho puntos para Alpine. De esta manera, volvió a sumar en el campeonato después de seis carreras.

Su compañero Gasly también tuvo una buena actuación y terminó quinto.

Verstappen se quedó con una pelea inolvidable

En la lucha por la victoria, Max Verstappen logró imponerse después de una disputa que se extendió desde la primera vuelta y que tuvo varios intercambios de liderazgo con Norris, George Russell y Kimi Antonelli.

Durante los últimos giros, el neerlandés protagonizó un intenso mano a mano con el italiano de Mercedes. Sin embargo, Antonelli sufrió inconvenientes en su monoplaza en la última vuelta, perdió posiciones frente a Norris y Piastri y terminó cuarto.

Con este resultado, Verstappen alcanzó los 304 puntos y consolidó el segundo puesto del campeonato, con una ventaja de 40 unidades sobre su perseguidor, George Russell.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el Gran Premio de Qatar.

Max Verstappen se quedó con la victoria en Las Vegas y alcanzó los 304 puntos en el campeonato. Instagram Max Verstappen

Las posiciones finales del GP de Las Vegas