Día Mundial del Moscato, un clásico que gana protagonismo

Cada 9 de mayo se celebra su día, una fecha ideal para disfrutar de su perfil dulce y aromático.

Hay sabores que cuentan historias, y el Moscato es uno de ellos. Este 9 de mayo se rinde homenaje a su herencia italiana y a esa dulzura inconfundible q ue conquistó paladares en todo el mundo. Ya seas un experto catador o alguien que busca un momento de placer cotidiano, el Día del Moscato es la invitación ideal para disfrutar de la sofisticación de este elixir blanco . A continuación, los mejores lugares en Buenos Aires para degustarlo .

En el marco del Día del Moscato, La Casa Blanca de Habana , en Villa Pueyrredón, impulsa una propuesta especial que pone en valor esta bebida tan ligada a la tradición local. Durante la noche del sábado 9 de mayo, quienes cenen en el local recibirán como cortesía una botella de Momenti —el moscato de la casa, desarrollado junto a la bodega Foster Lorca— para llevar, entregada al momento de abonar la cuenta.

De perfil joven, con buen equilibrio entre dulzor y acidez, este vino se recomienda para acompañar pizzas de sabores intensos, como la clásica de mozzarella, la de cuatro quesos o la versión azul con base de crema y cebollas. Para completar el plan, la sugerencia es sumar una porción de fainá —con opciones que incluyen tomates confit, rúcula o cebolla morada— y así recrear una de las combinaciones más emblemáticas de la gastronomía porteña.

CASA BELLUCCI

En Casa Bellucci, el equipo conformado por Eduardo “Cabito” Massa Alcántara, Guillermo Busquiazo y Javier Labaké desarrolla un concepto que combina cocina porteña con una moscatería como eje de la propuesta. El espacio pone el foco en el moscato, un vino con arraigo en la tradición local, que se presenta en distintas variantes —tintas, blancas y espumantes— y también como base para cócteles y preparaciones en cocina.

Casa Bellucci - bebidas Dirección: Del Barco Centenera 1699, Parque Chacabuco.

En la carta, este varietal aparece tanto por medida como integrado en platos a través de reducciones o combinaciones con miel, en diálogo con platos como pizzas al molde, pastas caseras y postres. En ese marco, por el Día del Moscato, el próximo sábado 9 de mayo, durante toda la jornada, el restaurante obsequiará un vaso de esta bebida a quienes visiten el local, en línea con un proyecto que busca revalorizar su presencia en la escena gastronómica actual.

Casa Bellucci - fachada1 (1) CASA BELLUCCI.

EL BODEGÓN DE KIMBERLEY

En Villa Devoto, el bodegón de Kimberley también dice presente en el Día del Moscato con Momenti, que se ofrece tanto en botella como en preparaciones más informales como el Moscatoni —con gaseosa— o el Momenti Spritz, con tónica.

El bodegón de Kimberley - Patio Dirección: Joaquín V. González 3238, Villa Devoto.

De carácter dulce y con una acidez que equilibra, se adapta especialmente a platos de sabores intensos, por lo que desde el restaurante recomiendan combinarlo con opciones con queso, como muzzarelitas o provoleta —en sus distintas versiones—, así como con milanesas bien contundentes, como la napolitana o la fugazzeta. Una propuesta que refuerza el espíritu clásico y abundante del bodegón, donde el vino acompaña y potencia cada plato.

CASA PLANES

En Caballito abrió un nuevo punto de encuentro para los amantes de la cocina porteña y artesanal: Casa Planes, el nuevo emprendimiento de los chefs y empresarios gastronómicos Guillermo Busquiazo y Cabito Massa Alcántara, en pleno Caballito. Dentro de su carta con creaciones para distintos momentos del día, entre entradas, guarniciones, principales y opciones para desayuno y brunch, el momento del vermut es especial, para disfrutar solo o en compañía.

Casa Planes moscato 24 ok Dirección: Planes 1400, Caballito.

Entre sus creaciones sobresale el Moscato de verano, preparado con moscato tinto, infusionado con almíbar de moscato, tónica y albahaca, y una rodaja de naranja para decorar. También se puede pedir moscato tinto y blanco, ideal para disfrutarlos con algunas especialidades, como la fainá de ricotta con mortadella y rúcula o el mbejú de gorgonzola.