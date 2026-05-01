El rincón de Buenos Aires que tenés que visitar si o si para probar los mejores quesos de la provincia

Un pueblo de la Provincia que tiene un inmenso valor histórico cuenta con una tranquilidad única y está cerca.

La provincia de Buenos Aires esconde una enorme variedad de destinos que sorprenden por su riqueza cultural, su historia y su gastronomía. Desde pequeños pueblos rurales hasta ciudades con identidad propia, cada rincón ofrece una experiencia distinta para quienes buscan desconectarse de la rutina .

Las escapadas de fin de semana se volvieron una opción cada vez más elegida, especialmente por quienes no cuentan con mucho tiempo para descansar. En ese sentido, hay localidades que logran destacarse por sus tradiciones y propuestas únicas que atraen tanto a turistas como a visitantes habituales.

Entre esos destinos aparece Los Toldos, un encantador pueblo bonaerense que no solo guarda una fuerte impronta histórica, sino que también se convirtió en un punto de referencia para los amantes del queso , especialmente por su reconocido gouda.

Una de las localidades que hay que visitar obligatoriamente, por su historia, naturaleza y gastronomía.

Dónde se ubica Los Toldos

Los Toldos es la ciudad cabecera del partido de General Viamonte, ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en una zona de llanura típica pampeana, rodeada de campos agrícolas y paisajes rurales que invitan al descanso. En cuanto a su ubicación, está relativamente cerca de otras localidades como Lincoln, a unos 35 kilómetros, y Junín, a aproximadamente 40 kilómetros, lo que permite combinar la visita con otros destinos cercanos.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la distancia es de unos 310 kilómetros, lo que equivale a un viaje en auto de aproximadamente 3 horas y media, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.

Museo Casa Natal Eva Perón En Los Toldos nació la mujer más importante de la historia argentina. Imagen: Historias con pueblos Blog

Qué se puede hacer en Los Toldos

Uno de los principales atractivos de Los Toldos es su enorme valor histórico. Los Toldos es la tierra natal de Evita, una de las mujeres más importantes de la historia argentina. Su personalidad trascendió las fronteras y es habitual que la institución reciba visitantes de todas partes del mundo, con la curiosidad de conocer el lugar donde la líder dio sus primeros pasos. Al cumplirse 100 años de su natalicio, se inauguró un imponente complejo museográfico en torno a la casa que habitó durante su infancia.

Además, el pueblo cuenta con otros espacios culturales e históricos, como el Museo Municipal Solar Natal de Eva Perón y el imponente Monasterio Benedictino Santa María de Los Toldos, un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad y arquitectura destacada.

Para los amantes de la naturaleza, hay propuestas al aire libre como recorridas por plazas, caminatas y paseos rurales. Pero sin dudas, uno de los mayores atractivos es su perfil gastronómico: Los Toldos es conocida como la cuna del queso Gouda, cuya historia está vinculada a la familia Doeswijk, de origen holandés que llegó al lugar a finales de los años 40, cuando en la zona se habían instalado doce monjes y dos laicos provenientes de Suiza, quienes fundaron el Monasterio Benedictino “Santa María de Los Toldos”.

Monasterio Benedictino Santa María de Los Toldos En el monasterio se prepara la mayor cantidad de la producción del queso gouda de la ciudad. Imagen: Municipalidad Viamonte

Los Doeswijk trajeron la receta que se denomina así por la ciudad homónima de Holanda de la que el producto es originario. Si bien fueron los holandeses los que empezaron a fabricar los quesos, luego lo hicieron los monjes y más adelante sus descendientes. Los restaurantes y productores locales ofrecen degustaciones y platos típicos donde el queso es protagonista, convirtiendo a este destino en una parada obligada para los fanáticos de la buena comida.

Cómo ir hasta Los Toldos

Para llegar a Los Toldos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto particular, una de las rutas más habituales comienza tomando el Acceso Oeste. Desde allí se continúa por la Ruta Nacional 7 en dirección a Luján y luego hacia el interior de la provincia. A la altura de Junín, se debe tomar la Ruta Provincial 65, que conduce directamente a destino.

El recorrido es mayormente por rutas en buen estado y atraviesa paisajes típicos de la pampa húmeda, lo que convierte el viaje en parte de la experiencia. Se recomienda salir temprano para aprovechar el día completo y disfrutar tanto del camino como de la estadía en este pintoresco rincón bonaerense.