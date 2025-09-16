Dónde voto en Corrientes 2025: consultá el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre. Corrientes renueva tres bancas en la Cámara de Diputados a nivel nacional.

Ya se encuentra habilitado el padrón electoral en Corrientes para la votación legislativa del próximo 26 de octubre.

El 26 de octubre de 2025, los correntinos deberán acercarse nuevamente a las urnas en el marco de las elecciones legislativas , que coinciden con el calendario nacional. Se trata de una elección clave, ya que se renovarán bancas en el Congreso Nacional, además de ser la primera elección en que se utilizara la Boleta Única de Papel a nivel nacional .

El padrón electoral ya se encuentra disponible para conocer con tiempo, el lugar, la mesa y el número de orden de cada uno de los habilitados para emitir el sufragio. El chequeo previo al voto es importante para evitar complicaciones tanto en el traslado, como a la hora de indicarles a los presidentes de mesa el número de orden.

Este próximo 26 de octubre, Corrientes renovará tres diputados nacionales , por lo que será una elección meramente parlamentaria. Tampoco habrá en esta elección cargos provinciales en juego: la Legislatura se renovara en 2027, y el gobernador Gustavo Adolfo Valdés , reelecto este año, tiene mandato por los próximos cuatro años.

Para conocer el lugar de votación, los electores deben ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral y completar los datos solicitados: número de DNI, género y distrito. Allí se desplegará la información correspondiente al establecimiento asignado. Además, el portal habilita un espacio para verificar los datos personales y realizar reclamos en caso de errores.

Un detalle importante: quienes detecten inconsistencias en su registro podrán corregirlas hasta el 26 de septiembre. Pasada esa fecha, las observaciones ya no serán consideradas y deberán esperar a los próximos comicios para modificar su situación en el padrón.

El padrón digital también brinda acceso a los datos del Registro Nacional de Electores, lo que permite corroborar la información vinculada a cada votante. En la práctica, este sistema busca evitar confusiones habituales, como la asignación de mesas lejanas al domicilio o la repetición de datos antiguos.

Elecciones 2025: qué se vota en Corrientes el 26 de octubre

En el plano nacional, Corrientes elegirá tres diputados nacionales, que representarán a la provincia en la Cámara Baja. En esta ocasión no se renovarán senadores, ya que esa elección está prevista para 2027.

A nivel país, los argentinos deberán votar por 127 diputados nacionales y 24 senadores, según el sistema de reparto vigente. En Diputados se aplica el método D’Hondt, que asigna bancas de acuerdo con la población de cada distrito, mientras que en el Senado cada provincia elige tres representantes: dos por la fuerza más votada y uno por la segunda.