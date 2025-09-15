Encuentro con Santiago Peña y cumbre de la CPAC: cómo será la agenda de Javier Milei en Paraguay

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a la ciudad de Asunción, Paraguay , donde desarrollará una agenda de actividades que se extenderá hasta el miércoles . El mandatario combinará encuentros bilaterales, exposiciones en foros internacionales y actos protocolares.

Esta noche a las 23, Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la capital paraguaya, con arribo previsto para las 00.30 del martes.

El martes 16 de septiembre abrirá con una participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) , donde brindará unas palabras a las 10.

Más tarde, a las 12.30 , mantendrá un encuentro privado con el presidente paraguayo Santiago Peña , que incluirá una reunión y un almuerzo. Por la tarde, a las 18.30 , disertará sobre “Tecnología y Crecimiento” frente a 1.500 jóvenes del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP) .

El miércoles 17 de septiembre, a las 10.15, el jefe de Estado argentino dirá unas palabras en la Sesión de Honor del Congreso Nacional Paraguayo, ante legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, a las 13.30 está previsto el regreso a la Ciudad de Buenos Aires, aunque dicho horario está aún a confirmar.

La cumbre de la CPAC en Paraguay

La primera edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Paraguay se llevará a cabo los días 15 y 16 de septiembre en Asunción, en un contexto marcado por la disputa de influencia entre Estados Unidos y China en América Latina. Según los organizadores, el encuentro llega en un momento donde la región está rodeada por un “mar de regímenes de izquierda”, y busca consolidar un espacio de debate y articulación para referentes conservadores.

Entre los oradores se destacan los presidentes Javier Milei (Argentina) y Santiago Peña (Paraguay), además del enviado especial de la Presidencia de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell.

La CEO de CPAC en Paraguay y Argentina, Soledad Cedro, resaltó que la iniciativa busca fomentar un intercambio de ideas en una región dominada por gobiernos de izquierda como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Brasil. Según explicó, la Casa Blanca ha empezado a mirar “más de cerca” a Latinoamérica desde la llegada de Donald Trump, en contraste con décadas de desinterés de administraciones anteriores, mientras que China aprovechó ese vacío para expandir su presencia en la zona.