Axel Kicillof se reunió con Ian Moche para discutir políticas para el sector de discapacidad en Provincia

Luego de la reunión, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó en su cuenta de X que, mientras el mandatario libertario "descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables", desde la Provincia asumieron "el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este martes con Ian Moche, el niño de 12 años con autismo y activista por los derechos de las personas con discapacidad. El eje del encuentro estuvo puesto en políticas para defender al sector y en repudiar "la crueldad" del presidente Javier Milei contra "los más vulnerables".

Respecto al encuentro, el funcionario bonaerense contó que junto al joven influencer y su familia pusieron sobre la mesa “proyectos para defender los derechos de las personas del espectro autista y de todas las personas con discapacidad”.

“Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”, remarcó Larroque.

El gobernador recibió a Moche en el marco del escándalo que enfrenta la administración nacional por las presuntas coimas de laboratorios en la Agencia Nacional de Discapacidad. En paralelo, el gobierno de Javier Milei también enfrenta críticas por los recortes a las pensiones a las personas con discapacidad.

