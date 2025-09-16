La Noche de la Pizza y la Empanada llega este martes a la Ciudad







La Noche de la Pizza y la Empanada llega a Capital Federal con cientos de locales adheridos, promociones y descuentos imperdibles.

La APYCE anuncia la 42a edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada”, el evento gastronómico más esperado del año. FreePik.es

Este martes 16 de septiembre, cientos de pizzerías y locales de empanadas de todo el país ofrecerán promociones especiales para que miles de personas disfruten de esta auténtica fiesta nacional. El evento anual lo lleva a cabo la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), que presenta la 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada”, uno de los encuentros gastronómicos más esperados del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la jornada, los locales adheridos brindarán un 50% de descuento en pizzas y/o 3x2 en empanadas, con la libertad de que cada comercio defina si la promoción se aplicará en salón, delivery o take away, y con qué medios de pago estará disponible.

Los locales adheridos a La Noche de la Pizza y la Empanada APYCE obtuvo la Declaración de Interés Turístico Nacional y Provincial para La Noche de la Pizza y la Empanada. Este reconocimiento oficial, otorgado por organismos turísticos de relevancia, destaca el valor turístico, cultural, gastronómico y económico de esta acción que cada año convoca a miles de vecinos y turistas en todo el país.

Pizza Cero (16)

Este evento es una celebración gastronómica que une a toda la Argentina en torno a dos de sus platos más emblemáticos. Una experiencia imperdible tanto para el público como para los comercios que quieran ser protagonistas de la fiesta más deliciosa del año.



Para chequear los muchísimos adheridos a esta promoción única, se puede ingresar a la página de la noche de la pizza y la empanada. El evento alcanza desde pequeñas pizzerías y locales con una sola sede, hasta grandes cadenas de pizzerías porteñas tradicionales o algunas de estilo "New Yorkina" o las clásicas pizzas.

Algunas de las pizzerías que estarán adheridas a la Noche de las pizzerías y la empanada son las siguientes: Las Cuartetas (Av. Corrientes 838 y Av. Corrientes 1383)

Costumbres (Av. Corrientes 6042 y Av. Corrientes 1838)

Pizzería Mario Bravo (Av. Corrientes 3701)

Pizzería Villa Crespo (Av. Corrientes 5600)

Tomasso Corrientes Microcentro (Av. Corrientes 427)

Tomasso Avenida Corrientes (Av. Corrientes 3779)

Pétalo (Av. Corrientes 485)

Pizzería Génova (Av. Corrientes 872)

Pin Pun (Av. Corrientes 3954)

Malone (Av. Corrientes 4712)

Kentucky (Av. Corrientes 961, Av. Corrientes 3599 -Abasto- y Av. Corrientes 1502 -Premier-)

Banchero (Av. Corrientes 1298)

Banchero Tito (Av. Corrientes 1604)

Olivia Almagro (Av. Corrientes 4524)