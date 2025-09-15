Las reservas bajaron u$s461 millones y tocaron mínimos de un mes y medio: las causas de la fuerte caída

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El BCRA perdió más de u$s380 millones en pagos de deuda.

El dólar oficial operó a $1.426,69 para la compra y a $1.479,81 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vendió a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.

El dólar blue cotizó a $1.455 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales se hundieron u$s461 millones para culminar la rueda en los u$s39.848 millones , su valor más bajo desde el 31 de julio. A la vez, perforaron los u$s40.000 millones por primera vez en lo que va de septiembre.

Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que hubo pagos de deuda al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por u$s271 millones y u$s112 millones, respectivamente.

Por otra parte, la tasa nominal anual TAMAR , para los plazos fijos mayoristas extendió su tendencia bajista, al retroceder desde el 52,5% al 47,69% (desde el 67,08% al 59,55% en términos efectivos).

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 15 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $14 a $1.467 y quedó a 0,4% del techo de la banda.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, lunes 15 de septiembre

El dólar blue cotizó a $1.455 para la venta y la brecha con el oficial mayorista siguió en terreno negativo.

Valor del MEP hoy, lunes 15 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.482,45 y la brecha contra el mayorista es de 1,1%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 15 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.489,46, por lo cual la brecha es de 1,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 15 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 15 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,09, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 15 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.868,57, según Binance.