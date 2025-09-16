Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 16 de septiembre

El dólar blue cotizó el lunes a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo en terreno negativo (-2,9%).

El dólar mayorista se ubicó en $1.467 quedó a menos de $7 (0,4%) de alcanzar el extremo superior de la banda de flotación.

Tras el discurso del Presidente para la presentación del Presupuesto, el mercado financiero vuelve a poner la lupa sobre la dinámica del dólar en las próximas jornadas y las tasas de interés, luego de que el presidente reconociera la necesidad de bajarlas para lograr el crecimiento económico.

Live Blog Post Dólar: a cuánto llegará el tipo de cambio para fines de 2025, según los datos del Presupuesto 2026 La proyección de 2025 para el TCN implica una suba de casi 30% a lo largo del año (actualmente es de 43,7%, hasta este lunes), por encima del 24,5% de inflación anual estimada para diciembre.

Live Blog Post Dólar al filo del techo: el mercado desafía la credibilidad del esquema y mide la capacidad de intervención oficial Por Erika Cabrera La city observa de cerca la escalada del dólar, aunque creen que previo a que toque el techo de la banda, el Tesoro saldrá a intervenir con los cerca de u$s1.000 millones que tiene. Asimismo, jugará en los contratos de futuros para disipar las expectativas.