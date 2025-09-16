Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 16 de septiembre

El dólar blue cotizó el lunes a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo en terreno negativo (-2,9%).
Dólar: a cuánto llegará el tipo de cambio para fines de 2025, según los datos del Presupuesto 2026
La proyección de 2025 para el TCN implica una suba de casi 30% a lo largo del año (actualmente es de 43,7%, hasta este lunes), por encima del 24,5% de inflación anual estimada para diciembre.
Dejá tu comentario