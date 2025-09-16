SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
16 de septiembre 2025 - 10:07

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 16 de septiembre

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cotizó el lunes a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo en terreno negativo (-2,9%).

El dólar mayorista se ubicó en $1.467 quedó a menos de $7 (0,4%) de alcanzar el extremo superior de la banda de flotación.

Tras el discurso del Presidente para la presentación del Presupuesto, el mercado financiero vuelve a poner la lupa sobre la dinámica del dólar en las próximas jornadas y las tasas de interés, luego de que el presidente reconociera la necesidad de bajarlas para lograr el crecimiento económico.

Live Blog Post

Dólar al filo del techo: el mercado desafía la credibilidad del esquema y mide la capacidad de intervención oficial

Por Erika Cabrera

La city observa de cerca la escalada del dólar, aunque creen que previo a que toque el techo de la banda, el Tesoro saldrá a intervenir con los cerca de u$s1.000 millones que tiene. Asimismo, jugará en los contratos de futuros para disipar las expectativas.

Live Blog Post

El dólar cripto sube a $1.510, el mayorista roza el techo de la banda y hay expectativa por la reacción al Presupuesto

Con tono moderado, Milei presentó el Presupuesto 2026 con más fondos para áreas sociales y promesa de equilibrio fiscal, mientras el mercado sigue presionando al dólar y al Banco Central.

Live Blog Post

El Presupuesto 2026 prevé aumentos para jubilados, discapacitados, universidades y salud

Por Liliana Franco

El presidente Javier Milei sostuvo que el proyecto de presupuesto garantiza el equilibrio fiscal que le impide al Tesoro financiarse por el BCRA. El 85% del gasto se destinará a educación, salud y jubilaciones.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 16 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $14 a $1.467 y quedó a 0,4% del techo de la banda.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias