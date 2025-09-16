Dónde voto elecciones 2025: ya se puede consultar el padrón definitivo

Los argentinos podrán consultar el padrón a través de la web oficial o bien, desde un chatbot en WhatsApp. Los comicios tendrán lugar el próximo 26 de octubre.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó que, desde este martes 16 de septiembre, se encuentra a disposición de la ciudadanía el padrón definitivo para las elecciones nacionales de octubre de 2025 . Así, los ciudadanos ya cuentan con acceso a la información pormenorizada sobre su lugar de votación.

Como cada año electoral, la fecha de publicación del padrón definitivo fue establecida en el cronograma electoral anual que coordina la CNE. Según este documento, el próximo 21 de septiembre se dará comienzo a la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual.

Cabe destacar que los electores tiene tiempo hasta el 26 de septiembre para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón definitivo publicado.

Podrán emitir su voto únicamente quienes figuren en el padrón electoral definitivo elaborado por la Cámara Nacional Electoral (CNE). La verificación se realiza en el sitio oficial del organismo (https://www.padron.gob.ar/), donde se solicita ingresar número de DNI, género, distrito y un código de validación.

image Así se ve el formulario oficial para consultar el padrón electoral. CNE

Al consultar el padrón, cada ciudadano accede a los datos indispensables para la jornada electoral: establecimiento asignado con su respectiva dirección, número de mesa y orden de votación.

Elecciones 2025: cómo se vota el 26 de octubre

En las elecciones se aplicará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), un modelo que concentra en un mismo documento a todas las fuerzas políticas y garantiza que la oferta completa esté disponible en cada centro de votación. El diseño prevé que los partidos se ubiquen en columnas verticales, mientras que los cargos se distribuyen en filas horizontales. A la derecha de cada categoría figura una casilla en blanco, donde el elector deberá marcar al candidato de su preferencia.

Para orientar a la ciudadanía, la Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió un video instructivo que muestra el procedimiento de emisión del voto con la boleta única y explica cómo seleccionar cada categoría en disputa.

Spot boleta única El spot oficial sobre el nuevo sistema de votación.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar

DNI tarjeta , incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar” DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.

Qué pasa si no voto

El voto es una obligación cívica para todos los electores habilitados. La ausencia injustificada puede derivar en multas económicas y otras sanciones, que varían según la situación del votante.

Las multas pueden variar entre $1.000 y $2.000, según la cantidad de infracciones previas registradas en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Asimismo, puede solicitarse un trabajo comunitario por un máximo de tres días, si así lo dispone la autoridad correspondiente.

Además, hay una doble sanción para quienes hayan sido designados autoridades de mesa y no se presenten a cumplir su función.

Causas válidas para justificar la ausencia

Distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación: se debe presentar una constancia emitida por una comisaría u organismo oficial.

Problemas de salud o fuerza mayor: es necesario presentar un certificado médico válido .

Tareas esenciales durante el día electoral: el empleador debe notificar al Tribunal Electoral con un mínimo de 72 horas de anticipación .

Actuar como fiscal o personal electoral en otra mesa: se debe contar con una acreditación formal.

La justificación debe subirse antes del cierre de los comicios en la plataforma oficial: https://infractores.padron.gov.ar. Si no se carga la documentación a tiempo, el sistema registrará al votante como infractor y se iniciará el proceso de sanción.

Quiénes están exentos de votar en las elecciones 2025

El voto no es obligatorio para ciertos grupos. Están exentos de la obligación de sufragar:

Jueces y auxiliares judiciales con funciones durante la jornada electoral.

Ciudadanos mayores de 70 años , cuyo voto es optativo.

Personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.

Quienes estén enfermos o imposibilitados por razones de fuerza mayor.

Trabajadores de servicios públicos esenciales que no puedan asistir por sus tareas, siempre que el empleador lo informe con al menos 10 días de anticipación.

Elecciones 2025: qué se vota el domingo 26 de octubre

En un calendario político atravesado por las urnas, el próximo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, convocadas oficialmente por el Gobierno a través del Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial. De su resultado dependerá la nueva conformación de la Cámara de Diputados y del Senado para los próximos dos años.

A diferencia de otros turnos electorales, en esta ocasión no habrá Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. La suspensión de esa instancia, que inicialmente estaba prevista para el 3 de agosto, fue aprobada por el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Las legislativas, que se desarrollan cada dos años, tienen como objetivo la renovación parcial del Congreso: se elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores. En el caso de la Cámara alta, cada provincia designará tres representantes, de los cuales dos corresponderán a la fuerza más votada y uno a la que obtenga el segundo lugar.

La Cámara baja, en cambio, se define mediante un sistema proporcional más complejo. Se trata del método D’Hondt, que distribuye las bancas en función de la población de cada distrito y el caudal de votos alcanzado por las distintas listas.