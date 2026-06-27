Ahorrá cientos de dólares en el Mundial 2026: 5 atracciones de Miami que son 100% gratis

Con el torneo cada vez más cerca, hay excelentes opciones para recorrer la ciudad, el mar y hasta barrios icónicos sin pagar entrada.

No todo en Miami tiene que costarte dinero, si sabes a donde ir, podés ahorrar muchos dólares.

Viajar a Florida durante el Mundial 2026 puede implicar gastos bastante elevados en el alojamiento, el transporte y la gastronomía. Por eso, encontrar actividades sin costo se vuelve una alternativa atractiva para quienes buscan cuidar su presupuesto, pero sin tener que resignar experiencias.

Aunque muchos turistas consideran que la ciudad únicamente cuenta con centros comerciales y playas, en realidad Miami ofrece espacios públicos, recorridos culturales y rincones naturales que no exigen gastar ni un solo dólar . Desde parques frente al océano hasta barrios únicos y exclusivos, existen propuestas para todos los gustos .

Si fuiste a disfrutar del Mundial 2026, o si vas en cualquier otro momento del año para recorrer a tu ritmo, entre los mejores lugares gratuitos para disfrutar al máximo en Miami se encuentran:

Este es uno de los puntos más emblemáticos de Miami y no te lo podés perder.

South Beach

Entre los destinos más reconocidos de Estados Unidos aparece South Beach, una de las playas más famosas de Miami. Su arena clara y las aguas de tonalidades turquesa son las características que atraen a visitantes durante todo el año. El acceso es totalmente gratuito y permite disfrutar tanto de días de playa como de caminatas largas y tranquilas junto al mar.

Durante los meses más frescos, muchos turistas aprovechan el atardecer para recorrer la costa sin sufrir el calor del verano. Además de su paisaje, la zona ofrece vistas exclusivas de Miami Beach y se encuentra cerca de varios de los lugares más concurridos de la ciudad.

Española Way Esta calle es de las más fotografiadas de Miami. Gentileza - Plymouth Hotel

Lincoln Road, Collins Avenue y Española Way

Quienes quieran conocer el centro de Miami sin abrir la billetera tienen tres paradas obligatorias: Lincoln Road, Collins Avenue y Española Way. Estas calles concentran gran parte de la identidad local, que durante el día reúnen comercios, edificios históricos y espacios peatonales.

Por la noche, esas mismas calles cambian su ritmo gracias a la iluminación, los bares y el movimiento constante de visitantes. Recorrerlas no tiene costo y permite descubrir algunos de los lugares más fotogénicos de Miami Beach, muchas veces vistos en películas, series y públicidades.

Pequeña Havana Miami Lleno de cultura e historia, La Pequeña Havana te va a enamorar. Gentileza - Miami

La Pequeña Habana

La cultura cubana es fundamental en la historia moderna de Miami, y el mejor punto turístico para conocerla es La Pequeña Habana, también conocida como Little Havana. El barrio empezó a crecer con la llegada de inmigrantes cubanos durante la década de 1960 y hoy mantiene gran parte de esa herencia.

La Calle Ocho funciona como eje principal y cuenta con murales, cafeterías tradicionales, locales de puros y música latina en cada esquina. Uno de los puntos más visitados es el Parque Dominó, donde vecinos y turistas disfrutan parte de la vida cotidiana del barrio. También es posible ingresar a tiendas especializadas para ver cómo se elaboran los clásicos cigarros artesanales.

Jardín Botánico Si sos fanático de la naturaleza, este punto de Miami te va a encantar. Gentileza - Miami Beach

Jardín Botánico de Miami Beach

Para quienes buscan algo que se encuentre lejos del movimiento urbano, el Jardín Botánico de Miami Beach es una de las mejores alternativas gratuitas de la ciudad. La entrada no tiene costo alguno y el predio cuenta con una amplia variedad de plantas y árboles originarios de Florida. Entre los sectores más buscados está el jardín japonés, el estanque de lirios y el área conocida como Castillo de Coral.

El espacio abre de martes a domingo y además organiza actividades sin cargo, como clases de yoga, tai chi y propuestas culturales. Sus senderos están adaptados para facilitar la circulación de personas con movilidad reducida y también dispone de sillas de ruedas para préstamo.

Crandon Park Las mejores playas de Miami las vas a encontrar acá. Gentileza - Miami Beach

Crandon Park

Ubicado en Key Biscayne, al sur de Miami Beach, Crandon Park tiene naturaleza y playa pero en un entorno mucho más tranquilo que otros puntos turísticos. El parque cuenta con caminos que atraviesan manglares y sectores de vegetación típica del sur de Florida. En la zona norte existe un arrecife fosilizado bajo aguas transparentes, que muchos visitantes eligen para practicar snorkel.

Otro de sus atractivos es la playa, considerada entre las más agradables de la región. También dispone de áreas de picnic para disfrutar del aire libre frente al océano. Para quienes viajen en auto, el predio cuenta con estacionamiento público y gratuito, algo que no se suele dar en las áreas turísticas de Miami.