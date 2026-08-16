Diego Santilli recibirá a los gobernadores norteños para avanzar en el acuerdo por zona cálida

Tal como anticipó Ámbito, el jefe de Gabinete y la secretaria de Energía de la Nación se reunirán el martes con los lideres del Norte Grande. El objetivo es delinear el sistema de subsidios a las tarifas eléctricas en la región.

Diego Santilli se reunirá este martes con los gobernadores norteños para avanzar en un acuerdo por zonas cálidas , la iniciativa que contempla un esquema de subsidios a las tarifas eléctricas en regiones de altas temperaturas.

El encuentro, anticipado en exclusiva por Ámbito , tendrá lugar a las 17 y, además del jefe de Gabinete, contará con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti . Juntos intentarán acercar posiciones con los 10 caciques del NEA y el NOA, quienes presionan desde antaño por un alivio para las facturas de luz que pagan los habitantes de esos distritos.

En la antesala del cónclave, tres de ellos estarán en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) participando de la Mesa del Litio. Se trata de Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). El resto de los líderes norteños son Leandro Zdero (Chaco), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Este viernes, el "Colo" y el ministro de Economía, Luis Caputo , desembarcaron en Catamarca, donde se vieron con Jalil y el santiagueño Suárez. Allí firmaron el acuerdo para la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta y avanzaron en la delegación de la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales para el distrito anfitrión.

Previamente -el miércoles- el Norte Grande se había reunido en Posadas, en una cumbre en la que también estuvo Santilli. La misma sirvió para que los mandamases expusieran reclamos a Nación, con especial énfasis en la situación energética, abrevando en el gas natural y zona cálida.

Se trata de una exigencia histórica de los norteños que el Gobierno desempolvó para conseguir votos en el Congreso con miras a achicar la llamada "zona fría", el sistema mediante el cual se subsidia al gas en distintos puntos del país. La reforma ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se encamina a tratarse en el Senado.

La iniciativa suscita resquemores entre las provincias, ya que localidades de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza quedarán por fuera del esquema. Por eso, algunos de esos gobernadores, como Martín Llaryora, Axel Kicillof y Claudio Poggi, instaron a sus legisladores a votar en contra del proyecto. Contrariamente, en el Norte Grande apelan a avanzar en su propia propuesta para subsidiar a la electricidad en temporadas de altas temperaturas. Actualmente hay numerosos textos en ese sentido en el Congreso, pero el oficialismo pretende avanzar con un propio.

En abril pasado, un puñado de senadores peronistas acordó unificar iniciativas con el objetivo de crear el "Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino", cuyo objetivo es "garantizar a los usuarios residenciales de el acceso permanente al servicio esencial de energía eléctrica mediante tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la energía como derecho humano".

Se destacan, entre sus principales puntos, descuentos del 50% en las tarifas para los ingresos bajos y un 35% para ingresos medios y entidades sociales. Asimismo, que no haya tope de consumo subsidiado y límites a los aumentos: pueden superar salarios -de acuerdo al Coeficiente de Variación de Salarios- o precios mayoristas (IPIM). También contempla IVA 0% para quienes no tienen gas natural.

Los gobernadores norteños buscan cerrar el acuerdo por zona cálida.

Siguiendo esa iniciativa, las provincias alcanzadas serían las 10 que conforman el Norte Grande: La Rioja, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

Más allá de que los gobernadores y Nación puedan lograr un acuerdo, los votos para modificar la ley de zona fría no estarían cerrados. El asunto pasará a depender de los senadores. Muchos de ellos tienen juego propio. En Convicción Federal, por ejemplo, el bloque que nuclea a los peronistas Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), todavía no hay consenso sobre qué postura tomar.

En el plano político, el Gobierno intenta recuperar la iniciativa y blindar el apoyo de los mandatarios aliados y dialoguistas después del desplante por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obligó a retirar los capítulos sobre tierras y manejo del fuego.

Más allá de aquella disputa en sí, el hecho encendió las alarmas en la Casa Rosada, ya que expuso el rol fundamental de los jefes provinciales para que la Casa Rosada pueda llevar a buen puerto su agenda de reformas; más aún cuando en el futuro asoman el debate por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.