La chicana de Javier Milei contra Facundo Moyano: "Experto en paros"

El Presidente compartió en Instagram un meme contra el exdiputado y dirigente sindical, en referencia al episodio protagonizado junto a Candela Arizaga en Belgrano.

El mandatario retomó el caso que involucró al dirigente sindical y a su pareja Candela Arizaga y compartió una imagen con una referencia irónica a la actividad sindical de los Moyano.

El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para apuntar contra el sindicalismo. Este domingo, compartió en su cuenta de Instagram un meme dirigido contra Facundo Moyano , a raíz del episodio que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga , en el barrio porteño de Belgrano.

La publicación incluía una frase irónica dirigida al exdiputado: “Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre” . El mensaje hacía referencia tanto a la actividad sindical de Hugo Moyano como a la explicación que Facundo Moyano dio públicamente sobre lo ocurrido con Arizaga.

El posteo presidencial volvió a poner el caso en el centro de la escena política y mediática, luego de varios días de repercusión por el episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto.

El episodio se produjo cuando Candela Arizaga salió del departamento de Facundo Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador, y fue vista corriendo semidesnuda por varias cuadras de Belgrano. La situación derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad y en el traslado de la joven al Hospital Pirovano. Moyano, en tanto, fue demorado por los efectivos.

La causa quedó caratulada como lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género y permanece bajo investigación de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Florencia Nocerez.

En los días posteriores, cámaras de seguridad incorporadas al expediente permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por Arizaga por la zona de Barrancas de Belgrano. Las imágenes también muestran a Moyano y a otra persona vinculada al edificio siguiendo a la joven a cierta distancia.

La versión que dio Facundo Moyano

Después del episodio, el exdiputado rompió el silencio y explicó públicamente su versión de lo sucedido. Según relató, Arizaga había consumido drogas y atravesó un “brote psicótico fuertísimo”, situación que, de acuerdo con su relato, derivó en un paro cardíaco.

Moyano aseguró que intentó asistirla mediante maniobras de reanimación y que pidió al personal del edificio que se comunicara con el 911. Poco después, la joven salió del lugar y comenzó a correr por la avenida del Libertador.

Arizaga también declaró posteriormente ante la Justicia. Según consta en el expediente, sostuvo que no recordaba buena parte de lo sucedido y negó haber sufrido una agresión por parte de Moyano. En una ampliación de su declaración, señaló que había consumido cocaína y vinculó el episodio con un brote.

La causa judicial continúa abierta

Pese a las declaraciones de Arizaga, el expediente continúa en trámite. Una evaluación oficial incorporada a la investigación señaló factores de vulnerabilidad en la joven y advirtió que su relato podía estar condicionado por su estado físico, mental y emocional al momento de ser entrevistada, además de la exposición pública del caso.

Tras recuperar la libertad, Moyano quedó sujeto a medidas cautelares. La Justicia estableció una prohibición de acercamiento de 300 metros y le impidió mantener contacto con Arizaga mientras avanza el proceso. También debe fijar domicilio y presentarse ante las citaciones judiciales.

En este contexto, la intervención de Milei trasladó nuevamente el caso al terreno político. Con una publicación en redes sociales, el Presidente eligió ironizar sobre Moyano y su vínculo con el sindicalismo de su padre, Hugo Moyano.