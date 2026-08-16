Con Thiago Almada de titular, River busca cortar su racha de seis derrotas Argentinos Juniors + Agregar ámbito en









El campeón del mundo será titular ante el Bicho por la quinta fecha del Clausura, en un partido clave para el futuro de Eduardo Coudet.

Thiago Almada debutará como titular en River ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura.

River tendrá una novedad central este domingo ante Argentinos Juniors: Thiago Almada será titular en su debut con la camiseta del Millonario, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Eduardo Coudet buscará cortar una racha negativa de seis derrotas consecutivas.

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El encuentro será las 18:00 y tendrá al flamante refuerzo como una de las principales novedades. La postergación del partido frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, provocada por el terremoto que afectó a Colombia, le permitió al futbolista de 25 años completar una serie de entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.

Según trascendió, Coudet decidió incluir a Almada desde el inicio en un intento por cambiar el presente del equipo y despejar las dudas que existen alrededor de su continuidad como entrenador.

Thiago Almada llegó en julio de 2025 a Atlético de Madrid y disputó 40 partidos, 18 fueron de titular. @thiago_almada23 El exAtlético de Madrid y surgido de las inferiores de Vélez ocupará inicialmente un lugar sobre el sector izquierdo y cerca de los delanteros, en reemplazo de Tomás Galván. La idea es que tenga libertad para participar en la generación de juego y también acercarse al área rival.

Almada, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, llega al equipo en un momento especialmente delicado. River acumula seis derrotas consecutivas y necesita una reacción inmediata para recuperar confianza en el comienzo del Torneo Clausura.

La formación que prepara Coudet En el arco estará Santiago Beltrán, mientras que la defensa tendría a Gonzalo Montiel sobre el lateral derecho y a Francisco Ortega por el sector izquierdo. Ortega ocupará ese lugar debido a que Marcos Acuña todavía no alcanzó su recuperación completa. La zaga central estará conformada por Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta. Este último le habría ganado la pulseada a Lautaro Rivero para acompañar al experimentado defensor argentino en el fondo. El equipo de Eduardo Coudet buscará cortar una racha de seis derrotas consecutivas. En la mitad de la cancha, Coudet mantendrá a Aníbal Moreno y Tobías Andrada como integrantes del eje. Por delante de ellos aparecerá Almada, quien contará con una posición más adelantada y mayor libertad para incorporarse a las acciones ofensivas. La presencia del nuevo refuerzo busca darle al equipo más creatividad y alternativas en ataque, en un contexto en el que River necesita cortar rápidamente su mala racha. La posible formación de River vs. Argentinos Juniors Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.