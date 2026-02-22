El Banco de la Ciudad de Buenos Aires ofrece una promoción exclusiva a través de su billetera virtual Buepp. Los usuarios pueden obtener un descuento del 20% en el pago de expensas en consorcios adheridos. Esta iniciativa busca aliviar el impacto económico de los gastos fijos en los hogares argentinos.
Alivio para el bolsillo: 20% de descuento en expensas con esta billetera digital
El beneficio exclusivo que ofrece esta plataforma digital para quienes vivan en un edificio y así lograr un ahorro a fin de mes.
-
Cómo acceder a un 10% de descuento en librerías para la vuelta a clases
-
Ahorra hasta $10.000 por mes en el pago de expensas con esta billetera virtual
La promoción está vigente en todo el territorio nacional desde el 1 de julio de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. El beneficio aplica todos los días y permite a los usuarios ahorrar en un gasto mensual recurrente. El descuento tiene un tope de reintegro de $10.000 por cliente al mes, lo que representa un ahorro significativo en el presupuesto familiar.
Cómo pagar expensas con 20% de descuento usando Buepp
Para acceder al descuento, los usuarios deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Pago a través de Buepp: El pago de expensas debe realizarse exclusivamente mediante la billetera digital Buepp, utilizando el saldo disponible en la cuenta.
- Escaneo de QR: Es necesario escanear el código QR generado por el consorcio. Este código debe estar vinculado a una cuenta en el Banco Ciudad, donde se centralice el cobro de las expensas.
- Reintegro automático: El descuento del 20% se acreditará en la cuenta del usuario dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de pago.
- Exclusividad del método: La promoción solo aplica para pagos realizados mediante escaneo de QR. No incluye pagos a través de tecnología NFC
- Temas
- billetera virtual
- expensas
Dejá tu comentario