Alivio para el bolsillo: 20% de descuento en expensas con esta billetera digital

El beneficio exclusivo que ofrece esta plataforma digital para quienes vivan en un edificio y así lograr un ahorro a fin de mes.

EL descuento de Buepp para el pago de expensas en consorcios adheridos.

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires ofrece una promoción exclusiva a través de su billetera virtual Buepp. Los usuarios pueden obtener un descuento del 20% en el pago de expensas en consorcios adheridos. Esta iniciativa busca aliviar el impacto económico de los gastos fijos en los hogares argentinos.

La promoción está vigente en todo el territorio nacional desde el 1 de julio de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. El beneficio aplica todos los días y permite a los usuarios ahorrar en un gasto mensual recurrente. El descuento tiene un tope de reintegro de $10.000 por cliente al mes, lo que representa un ahorro significativo en el presupuesto familiar.

buepp 1.png Cómo pagar expensas con 20% de descuento usando Buepp Para acceder al descuento, los usuarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

El pago de expensas debe realizarse exclusivamente mediante la billetera digital Buepp, utilizando el saldo disponible en la cuenta. Escaneo de QR: Es necesario escanear el código QR generado por el consorcio. Este código debe estar vinculado a una cuenta en el Banco Ciudad, donde se centralice el cobro de las expensas.

El descuento del 20% se acreditará en la cuenta del usuario dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de pago. Exclusividad del método: La promoción solo aplica para pagos realizados mediante escaneo de QR. No incluye pagos a través de tecnología NFC