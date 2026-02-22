Camino a los 100 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud: cuál es + Seguir en









La conductora estará de festejo este lunes y reveló que su hija, Marcela Tinayre, está con los preparativos del festejo que promete ser inolvidable junto a sus seres queridos y amigos.

La Chiqui celebra su cumpleaños este lunes y llega a los 99 años de vida. El Trece

Más vigente que nunca, Mirtha Legrand cumplirá este lunes 23 de febrero 99 años y se animó a contar su secreto para llegar bien de salud y seguir trabajando a su edad. Como siempre se mostró y contó, la diva de los almuerzos y, ahora, de las noches de sábado, no solo se mantiene activa en la televisión argentina, sino que también se muestra activa disfrutando del teatro y sin perderse las noticias diarias de lo que sucede en el país como a nivel internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una nueva emisión de su programa La Noche de Mirtha, sus invitados le preguntaron cómo llega tan bien a su edad y ella, sonriente, afirmó: “Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo”, agregó, dejando claro que la pasión por lo que hace es un combustible irremplazable.

Mirtha Legrand cumple 99 años Cuando el humorista Campi le preguntó si tomaba alcohol, la conductora fue tajante al asegurar que no toma alcohol, “ni fumo”, sostuvo, aunque reconoció que sí lo hizo “en una época cuando era más joven, pero después dejé el cigarrillo”. Sobre el sueño, aseguró que duerme “siete horas, ocho horas” y con la radio prendida. “Escucho radio todo el día”, sostuvo y confesó que no toma pastillas para dormir.

Por otro lado, hizo una confesión de una costumbre a la que le gustaría recurrir y tiene como cuenta pendiente: “No tomo mate, que siempre pienso ‘voy a empezar’. Mira, ya estoy grande y hace más de cuarenta años que digo ‘voy a empezar con el mate’, y nunca tomé mate”.

mirtha legrand NA Por último, sobre los preparativos de su nuevo festejo, detalló que su hija, Marcela Tinayre, se está encargando y respondió con humor a la pregunta sobre quiénes serán los invitados soñados en su mesaza: “Prácticamente todo el mundo, sí. Todos los que yo he querido. A algunos no los quiero, pero vienen igual. Pero yo no le demuestro a nadie que no lo hago. Ya venir acá es un esfuerzo, hay que peinarse, maquillarse... Tener que ir a ver a la Legrand, que me va a preguntar esto, que hace unas preguntas terribles...’ Y la gente viene igual y yo me siento feliz”.

En un tono íntimo, Mirtha confesó: “Porque estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Es lo único que yo pido. No pido ni dinero, ni bienestar, nada. Pido salud, tener salud para hacer esta vida que me es tan grata”. La emoción de Mirtha Legrand con el regreso de Jimena Monteverde a su programa Luego de la polémica que surgió por la ausencia de Jimena Monteverde en el programa de Mirtha Legrand, este sábado la cocinera volvió a aparecer y despertó la emoción hasta las lágrimas de la conductora. “Me hacés llorar, fue tan escandaloso todo lo que se dijo”, lanzó la diva sin tapujos e hizo emocionar a la propia cocinera, quien tampoco pudo contener la emoción: “Para mí es un orgullo estar en esta mesa y estoy muy feliz de estar con vos y que estés tan linda, tan bien y tan maravillosa. Tus palabras no las dice cualquiera en este medio, solamente la número uno se juega por su equipo”.