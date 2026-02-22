EEUU ratifica sus acuerdos comerciales pese al fallo judicial y crece la incertidumbre sobre el pacto con la Argentina

El representante comercial Jamieson Greer aseguró que Washington cumplirá sus compromisos con la UE y China, mientras Trump elevó el arancel global al 15%.

El representante de Comercio de Estados Unidos , Jamieson Greer, declaró el domingo que Washington pretende mantener sus acuerdos comerciales con la Unión Europea, China y otros países a pesar del fallo de la Corte Suprema del viernes sobre los aranceles.

"Estamos manteniendo conversaciones activas con ellos (nuestros socios comerciales). Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. Tenemos la intención de cumplirlos. Esperamos que nuestros socios los cumplan", dijo en la mañana del domingo en el programa "Face the Nation" de CBS.

En ABC, aclaró que la reunión prevista para abril entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, no tenía como objetivo "una disputa comercial".

"Se trata de mantener la estabilidad, garantizar que respeten su parte del acuerdo y compren productos agrícolas estadounidenses, Boeings y otros bienes, y garantizar que nos envíen las tierras raras que necesitamos", explicó. "Si hay áreas para un mayor acuerdo, las encontraremos". El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló gran parte de los aranceles impuestos por Trump.

Como reacción, el mandatario aumentó el sábado el arancel global de su país del 10% al 15%, que entrará en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales.

"Es importante comprender que, a lo largo de los años, el Congreso ha delegado una enorme autoridad en el presidente en materia de aranceles", argumentó Greer en CBS.

Qué pasa con el acuerdo con Argentina

A nivel local crece la preocupación por el impacto que puede tener el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el reciente entendimiento comercial entre Buenos Aires y Washington. La decisión judicial que declaró ilegales los aranceles recíprocos aplicados por la Casa Blanca reintroduce un escenario de incertidumbre para el comercio internacional y pone en revisión los compromisos asumidos con la Argentina.

Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) señalaron que el acuerdo firmado con la Casa Blanca contemplaba que a la Argentina se le aplicara un arancel máximo del 10%, con un conjunto de productos exentos de gravamen. Sin embargo, tras el fallo del máximo tribunal estadounidense y la posterior decisión del presidente Donald Trump de imponer un gravamen temporal del 15% por otros mecanismos legales, el escenario podría modificarse sustancialmente.

Según explicó la entidad empresaria, el “Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos” (ARTI), anunciado en noviembre de 2025 y cuyo texto fue publicado el 5 de febrero pasado, establecía como eje central la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias argentinas. Ese compromiso, remarcan, quedaría en entredicho porque el instrumento jurídico sobre el cual se sustentaba —los aranceles recíprocos— fue declarado ilegal por la Corte estadounidense.

En ese marco, el nuevo esquema arancelario anunciado por Trump no solo podría dejar sin efecto los beneficios pactados, sino que incluso implicaría un gravamen superior al previsto originalmente para las exportaciones argentinas.

Otro punto relevante es que el acuerdo ARTI aún no fue remitido al Congreso de la Nación Argentina para su aprobación. Ante la nueva situación jurídica en Estados Unidos, desde la cámara exportadora sostienen que el texto “perdería sustento legal”, lo que obligaría a revisar los términos del entendimiento y eventualmente renegociar condiciones.