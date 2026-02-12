ARCA controla los movimientos de las billeteras virtuales y así puede afectar a los monotributistas

El organismo fiscal informó que verificará la existencia de inconsistencias en los ingresos declarados, cruzando datos proporcionados por las fintech.

Los movimientos de las billeteras virtuales que controlará ARCA si sos monotributista.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo sistema de fiscalización que monitorea los movimientos en billeteras virtuales. Este mecanismo consolida todas las acreditaciones por CUIT, incluso cuando los fondos están distribuidos en diferentes plataformas. El objetivo es detectar inconsistencias en los ingresos declarados por los monotributistas y evitar la fragmentación de fondos en múltiples cuentas digitales.

El organismo cruza datos proporcionados por fintech, pasarelas de pago y entidades financieras. Las alertas generadas se visualizan en el sistema, donde se detallan los montos depositados en billeteras como Mercado Pago y otras similares.

Estas notificaciones no llegan al Domicilio Fiscal Electrónico, por lo que no constituyen una comunicación formal, pero sirven para que los contribuyentes revisen su situación antes de los períodos de recategorización obligatoria.

ARCA cambió su enfoque de fiscalización. En lugar de analizar cada billetera por separado, ahora consolida todos los ingresos por CUIT. Esto permite verificar si los montos superan los topes establecidos para el monotributo. El sistema detecta acreditaciones en distintas cuentas digitales y las suma para evaluar el cumplimiento de los límites impositivos.

Las alertas en "Nuestra Parte" buscan que los contribuyentes revisen sus movimientos antes de las recategorizaciones semestrales. Estos avisos no son notificaciones oficiales, pero indican posibles discrepancias entre los ingresos declarados y los registrados en las plataformas digitales.

Qué puede pasar con los monotributistas si detecta irregularidades

Cuando ARCA identifica inconsistencias significativas, puede proceder con recategorizaciones o exclusiones automáticas del monotributo. En estos casos, la notificación se envía al Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente. Si los ingresos consolidados superan los límites permitidos, el pase al régimen general es automático.

El contribuyente dispone de 15 días hábiles para apelar la decisión a través de "Presentaciones Digitales". De no hacerlo, se produce la baja del monotributo y el alta en los regímenes de IVA, Ganancias y Autónomos. Esta exclusión impide volver al régimen simplificado durante tres años.

Es importante destacar que no todos los movimientos en billeteras virtuales representan ingresos gravados. Transferencias entre cuentas propias, préstamos, reintegros o ahorros no constituyen ingresos imponibles. Por eso, ARCA recomienda revisar periódicamente y conservar documentación que respalde el origen de los fondos.

Documentación necesaria para presentar a ARCA

Ante una alerta o recategorización, los monotributistas deben presentar documentación que justifique los movimientos detectados. Entre los comprobantes válidos se incluyen: