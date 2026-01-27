Usá Buepp y pagá con descuento los trámites de la Ciudad + Seguir en









Esta billetera virtual tiene muchísimos beneficios para quien la elige y ofrece reintegros que ayudan a atravesar el mes.

Uno de los mejores beneficios de Buepp para enero 2026.

La billetera virtual Buepp permite a los usuarios pagar en comercios adheridos, enviar y recibir dinero entre contactos, y gestionar distintos métodos de pago desde una sola app. Además, suele ofrecer promociones exclusivas, descuentos y beneficios vinculados a establecimientos asociados y alianzas comerciales.

Entre estos beneficios se incluyen descuentos en pagos vinculados a gestiones administrativas, tasas y otros trámites no tributarios habilitados de la Ciudad de Buenos Aires. Estas promociones buscan incentivar el uso de medios digitales y reducir el costo de los trámites cotidianos para los vecinos.

Billetera Buepp - Pantalla de bienvenida.JPG A qué aplica y de cuánto es el reintegro La billetera virtual ofrece un 20% de descuento en el pago de trámites no tributarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), con un tope de reintegro de $10.000 por única vez por cliente. El beneficio está disponible todos los días y es exclusivo para usuarios que abonen a través de la billetera virtual.

La promoción es válida para pagos realizados mediante el QR de la Boleta Única Inteligente (BUI) desde la app de Buepp, y estará vigente del 8 de mayo de 2025 al 31 de enero de 2026. De esta manera, los vecinos pueden acceder a un ahorro adicional al momento de realizar trámites administrativos habilitados por la Ciudad.

