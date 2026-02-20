Quienes utilicen Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, pueden acceder a un 10% de descuento en librerías de texto los lunes y martes, sin tope de reintegro. El pago debe realizarse desde la app, con saldo en cuenta o tarjeta vinculada, en locales adheridos identificados dentro del sistema. No se requiere inscripción previa y el reintegro se acredita según las condiciones vigentes de la aplicación.
Cómo acceder a un 10% de descuento en librerías para la vuelta a clases
Las promociones incluyen planes de hasta 18 cuotas sin interés en útiles, libros e indumentaria escolar.
Con tarjetas de crédito Visa y Mastercard además se contempla 10% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés, todos los días y sin tope de reintegro. Para librerías la financiación se extiende a 4 cuotas sin interés todos los días, una herramienta que facilita compras de mayor volumen.
Cuenta DNI: descuento en librerías
La billetera digital del Banco Provincia mantiene vigente en febrero un 10% de descuento en librerías de texto adheridas. El beneficio no tiene tope de reintegro y se aplica los lunes y martes, lo que permite planificar compras con menor impacto en el presupuesto mensual.
El ahorro se complementa con la promoción en comercios de cercanía. Cada viernes, Cuenta DNI ofrece 20% de descuento con un tope de $5.000 por semana, válido para todos los rubros. En la práctica, esto habilita una doble estrategia: adquirir textos escolares con 10% menos y completar la lista de útiles bajo el esquema de descuento semanal.
Vuelta al cole: todos los descuentos de Banco Provincia
En indumentaria escolar y artículos deportivos, el banco dispuso hasta 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés los viernes 13 y 27 y sábados 14 y 28 de febrero, con tope de $20.000 por transacción en marcas seleccionadas como Open Sports, Trip y Adidas Mar del Plata.
En ópticas seleccionadas, la propuesta contempla 4 cuotas sin interés los jueves y viernes. Para compras online, el portal Provincia Compras ofrece 18 cuotas sin interés del 10 al 12 de febrero y 12 cuotas sin interés del 24 al 26, en productos seleccionados y para pagos con tarjetas Visa o Mastercard del banco.
El programa Me Sumo se integra a la campaña con 30% de ahorro en puntos para canjes del rubro Vuelta a Clases entre el 9 y el 12 de febrero, lo que reduce la cantidad de puntos necesarios para acceder a productos escolares.
