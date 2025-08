Argentina le pidió a la jueza Preska no entregar e-mails y chats de exfuncionarios

El Gobierno sostuvo que no tiene los dispositivos electrónicos solicitados y que la orden interfiere en cuestiones de soberanía.

Alegó que no dispone de los dispositivos y que la medida excede los límites de la jurisdicción.

En esta nueva presentación, el Estado argentino argumentó que no posee los dispositivos electrónicos desde los cuales se habrían emitido los mensajes solicitados. Según el planteo, los teléfonos y computadoras pertenecen a los funcionarios en su carácter individual y no están bajo control del Estado, por lo cual no puede garantizar ni facilitar su entrega.