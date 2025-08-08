Sharon Osbourne negó que el último concierto de Ozzy y Black Sabbath haya recaudado u$s190 millones

“Tomará unas buenas seis semanas obtener la cifra final”, explicó en una entrevista realizada poco antes de la muerte de su esposo.

Sharon Osbourne ha refutado la afirmación de que el concierto de despedida de Black Sabbath recaudó u$s190 millones para caridad.

El espectáculo repleto de estrellas "Back To The Beginning" se llevó a cabo en Villa Park en Birmingham, Inglaterra, el 5 de julio, un evento que adquirió una mayor intensidad cuando Ozzy Osbourne falleció menos de tres semanas después (el 22 de julio).

En los días posteriores al espectáculo, su director musical, la leyenda de Rage Against The Machine Tom Morello , anunció en Instagram que había recaudado “más de 190 millones de dólares” , que se dividirían en partes iguales entre Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital y Acorn Children's Hospice.

En una nueva entrevista con Pollstar, realizada unos días antes de la muerte de Ozzy, Sharon Osbourne se ha distanciado de las cifras reportadas.

"Estoy muy contenta de que estemos hablando, porque una de las cosas que me asusta es toda esta prensa falsa sobre (cómo) hemos ganado u$s140 millones y todo esto , y yo pienso: 'Dios, ojalá pudiéramos haberlo hecho, por un concierto'", dijo.

"Es simplemente ridículo, las diferentes historias. A la mañana siguiente, entré en internet y eran como u$s140 millones, u$s160 millones. Y pensé: '¿De dónde sale esto?'. Y gente como Billboard lo ha publicado".

Cuando le indicaron que la cifra reportada era en realidad era mayor respondió: "¿Ah, u$s190 millones? Gracias, Billboard, por equivocarte. Es ridículo. Calcular esto lleva muchísimo tiempo, porque ya contamos con la asistencia de todas las bandas y sus gastos, y tardaremos unas seis semanas en obtener la cifra final. Porque seguiremos vendiendo merchandising durante dos semanas después del concierto. Así que aún nos quedan dos semanas de ventas por añadir. En cuatro semanas más, estará listo".

Ozzy Osbourne y el cariño de la gente

En la misma entrevista, Sharon reveló que Ozzy le dijo que estaba abrumado por las muestras de cariño en el concierto de despedida. "Esa noche, se dio la vuelta y me dijo: 'No tenía ni idea de que le gustara a tanta gente'. Ozzy siempre ha estado en su propia burbuja", dijo.

"Que Ozzy volviera a tocar con Bill (Ward) lo emocionó muchísimo. Fue un éxito rotundo, porque fue un evento fenomenal. Creo que fue la primera vez que alguien se jubila y lo hace, donde el concierto se transmite y se destina a una causa benéfica. Así que es la primera vez que alguien se despide así; es la manera perfecta, después de una carrera tan larga, de terminarla".

Fue la primera vez que la formación clásica completa de Sabbath —Osbourne, el guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward— tocaba junta desde 2005. Interpretaron un repertorio simplificado de cuatro canciones de sus clásicos, y Ozzy le dijo al público: "Es la última canción de la historia. Su apoyo nos ha permitido vivir una vida increíble; gracias de todo corazón".

Ahora se ha anunciado que también está en camino un documental sobre Osbourne, que ofrecerá una mirada íntima a su último capítulo. Titulado Ozzy Osbourne: Coming Home, contará con la participación de su familia y se filmó durante sus últimos tres años.