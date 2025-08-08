El oro supera los u$s3.500 y quiebra un nuevo récord tras posible arancel al metal precioso en EEUU







Los futuros del oro de entrega en diciembre alcanzaron los u$s3.534,1. Tras alcanzar dicho nivel, el más alto de su historia, la subida se redujo al 1,1%, situándose en torno a los u$s3.491,60.

El oro tocó un nuevo máximo histórico tras supuesto arancel de EEUU al metal precioso. freepik.es

El oro marcó este viernes nuevos máximos históricos por encima de los u$s3.500, tras la imposición de aranceles del 39% a las barras de un kilo y de 100 onzas por parte del gobierno de Estados Unidos.

EEUU impondría arancel a las importaciones de oro El hito se produjo después de que Financial Times informara que Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de lingotes de oro de un kilo y 100 onzas, que constituyen la mayor parte de las exportaciones de lingotes de Suiza al país y que ahora están sujetos a unos aranceles de importación estadounidenses del 39%. Si bien el medio cita una carta de Aduanas y Protección Fronteriza, la Administración estadounidense aún no se pronunció al respecto.

Tal y como explican los analistas de XTB, “esta situación ya ocurrió este año en otros activos, como fue el caso del cobre”. “Los inversores americanos y los exportadores internacionales están aprovechando los rumores de estos aranceles para enviar los bienes de oro a Estados Unidos antes de la posible entrada en vigor de estos impuestos, lo cual está incrementando su demanda en el país norteamericano y, por tanto, su precio”, subrayan.

Sin embargo, algunas refinerías de oro, incluida una gran entidad suiza, pausaron las entregas de lingotes de oro a Estados Unidos debido a la incertidumbre sobre si se aplicarán a su metal aranceles de importación específicos para cada país, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Lingotes de oro.webp El servicio aduanero indicó que el código correcto que debe usarse cuando se envían a Estados Unidos lingotes de oro de 1 kilo y de 100 onzas troy -los tamaños más negociados en el mercado de futuros estadounidense- sería el 7108.13.5500 y no el 7108.12.10. No obstante, Washington incluyó en abril sólo este último código en la lista de productos excluidos de sus aranceles de importación específicos de cada país, y el 7108.13.5500 no figuraba en la lista. La Asociación Suiza de Fabricantes y Comerciantes de Metales Preciosos (ASFCMP) dijo en un comunicado que la aclaración no se aplica exclusivamente a Suiza, sino a todos los lingotes de oro fundido de 1 kg y 100 onzas importadas a Estados Unidos desde cualquier país. “Estados Unidos es un mercado de larga data para nosotros, por lo que esto es un golpe para la industria y para Suiza”, dijo a Reuters Christoph Wild, presidente de la ASFCMP.