Donald Trump señaló a dos candidatos a la presidencia de la FED y aseguró que "los dos son geniales"

Se trata de dos exejecutivos de la Reserva con visión similar a Trump. La prioridad del republicano es que EEUU tenga los tipos de interés "más bajos del mundo”.

El presidente de EEUU, Donald Trump , informó este viernes que tiene a dos posibles candidatos para la presidencia de la Reserva Federal (Fed). El actual director, Jerome Powell , dejará el cargo en mayo de 2026 y una prioridad del republicano es bajar más las tasas de interés .

Los dos aspirantes que cuentan con el visto bueno del republicano son el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, y el actual director de su Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett.

En una entrevista al The Wall Street Journal, Trump aseguró que Harsh está en lo alto de su lista, aunque admitió que “los dos Kevins son geniales” y que “hay un par de personas más que son geniales”.

En las últimas semanas se especuló con que Hassett era el favorito del republicano para el puesto, especialmente después de que Trump dijera recientemente que ya había tomado una decisión.

Sin embargo, la entrevista sitúa a Warsh, recibido el miércoles en la Casa Blanca, como el otro gran contendiente. Desde su retorno al poder en enero, Trump cargó contra la política monetaria de Powell (al que intentó echar del puesto).

El mandatario insistió en que los tipos de interés, actualmente entre el 3,5 % y el 3,75 %, deberían estar mucho más bajos.

Kevin Hassett.jpg Se especuló con que Hassett, hoy director del Consejo Económico Nacional de la Fed, era el favorito.

“Él (Warsh) cree que hay que bajar los tipos de interés. Y lo mismo piensan todos los demás con los que he hablado”, dijo Trump al diario neoyorquino.

“Antes se hacía de forma rutinaria. Debería hacerse. No significa que él deba hacer exactamente lo que le decimos. Pero sin duda, yo soy una voz sensata y deberían escucharme”, aseguró el mandatario refiriéndose a que el nuevo presidente de la Fed debería consultarle a él sobre qué nivel debería tener el referencial.

Trump sugirió que los tipos deberían estar ahora en el “1% o a lo mejor por debajo de eso” e insistió en su idea de que la primera economía mundial debería “tener los tipos más bajos del mundo”.

La Fed anticipa crecimiento económico para 2026, pero no es suficiente para los deseos de Donald Trump

Luego de que en la jornada de ayer se recortaran 25 puntos básicos de las tasas de interés, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos proyectó un crecimiento más rápido, una inflación más baja y un desempleo estable de cara a las elecciones de mitad de período de 2026.

Asimismo, anticipó que el país saldrá de un período de volatilidad y agitación por los aranceles y la inmigración hacia un año de sólida productividad con un gasto de consumo sostenido.

"Realmente quiero ceder este puesto a quien me reemplace con una economía en plena forma: eso es lo que quiero hacer", declaró el presidente, Jerome Powell, en su conferencia de prensa del miércoles, tras la decisión de la Fed de recortar la tasa de interés oficial por tercera vez consecutiva, y agregó: "Quiero que la inflación esté bajo control, que baje al 2%, y quiero que el mercado laboral sea sólido".